Tempesta Ciaran mette in ginocchio l’Italia: la peggiore mai vista, ecco quanto durerà e chi colpirà nel weekend

Maltempo fortissimo, venti di burrasca, piogge e nubifragi. La tempesta Ciaran è arrivata in Italia e senza andare contro alle previsioni, ha provocato gravissimi danni in Toscana, con strade e ospedali allagati, ma anche in Veneto. La temibile tempesta Ciaran, che giovedì ha colpito l’Europa occidentale, è arrivata ieri anche in Italia dopo aver danneggiato pesantemente Francia, Belgio, Olanda, Spagna e Inghilterra. Ma che cosa accadrà oggi e fino a quanto durerà?

Grave maltempo in Italia

Allagamenti, fiumi esondati, strade come fiumi di acqua, è questo il resoconto della prima notte dopo l’arrivo della pericolosa tempesta – che gli esperti hanno definito tra le peggiori mai viste – e che ha provocato molti danni in Toscana ma non solo.

“Si forma durante il periodo autunnale negli oceani perché la terra si sta raffreddando alle alte latitudini mentre i mari sono ancora tiepidi dopo l’estate. Quando aria più fresca scende di latitudine, si formano cicloni che sugli oceani possono essere più ampi e profondi e potenti come uragani. Più il mare è caldo più sono possibili uragani.”

Antonio Sanò, fondatore e direttore del sito iLMeteo.it, ha spiegato a Repubblica come si formano tempeste del genere:

Se durante la giornata di giovedì la tempesta Ciaran ha colpito soprattutto Veneto e Toscana, tra venerdì e sabato scenderà anche al Sud, passando per Lazio, Abruzzo e Campania. Fino a domenica, l’Italia sarà sotto la morsa del grave maltempo, infatti la tempesta dovrebbe esaurirsi tra domenica 5 e lunedì 6 novembre. L’autunno, quindi, ha ufficialmente fatto il suo ingresso anche se in ritardo. Seppur l’Italia continua ad essere spaccata con il nord che registra già basse temperature e il sud dove ancora si registrano 25 gradi. Secondo le previsioni meteo del Centro Europeo, però, l’inverno non promette del tutto temperature basse. Come già successo lo scorso anno, le temperature saranno più alte della norma, anche se potrebbe nevicare di più e tra gennaio e marzo in montagna ci potrebbe essere davvero tanta neve.

Tempesta Ciaran mette in ginocchio l’Italia: la peggiore mai vista, ecco quanto durerà e chi colpirà nel weekend

Tornando alla grave fase di maltempo che ha colpito l’Italia con la tempesta Ciaran, per la giornata di oggi i temporali si abbateranno ancora su est Liguria, Lombardia e Triveneto, al Centro sarà instabile sulle regioni tirreniche con temperature in calo mentre sono attesi forti temporali tra Campania, Molise e alta Calabria. Sabato 4 novembre, al nord dominerà il sole ma già dal pomeriggio tornerà il maltempo al nord ovest con estensione in Veneto ed Emilia. Al Centro peggiora il tempo nel pomeriggio mentre al Sud si prevede una condizione di variabilità.

Per la giornata di domenica 5 novembre ancora maltempo in Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con miglioramento del pomeriggio mentre al Centro sono previsti temporali al mattino sulle regioni tirreniche. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, da sabato pomeriggio “un nuovo fronte collegato al ‘simil Major Hurricane’ inglese colpirà il Nord-Ovest. Quindi sono attese piogge fortissime in Liguria, Piemonte e localmente anche su Valle d’Aosta, Lombardia e Alta Toscana. Domenica, invece, i fenomeni piovosi intensi riguarderanno ancora prevalentemente il Triveneto e la fascia tirrenica, dalla Toscana fino alla Calabria.

Il tempo bello dovrebbe tornare da lunedì 6 novembre. Quando si prevedono persino temperature più miti e durerà per due o tre giorni. Poi sarà tutto da vedere.

