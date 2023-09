Previsioni meteo settembre: arriva la “goccia fredda”, caldo africano e maltempo si alternano

Prima il caldo africano, poi il maltempo e poi ancora il caldo africano con l’anticiclone Bacco e ora nuovamente il maltempo. Insomma, l’estate sta finendo e non solo un anno se ne va, ma anche quel caldo terrificante che ci ha fatto compagnia da luglio. Ma non del tutto. Infatti, le previsioni meteo per settembre annunciano un clima piuttosto ballerino, con incursioni fresche alternate a sprazzi di caldo africano e così sarà almeno fino a metà mese. È il colonnello Mario Giuliacci ad anticipare che cosa ci attende dal punto di vista meteorologico per i prossimi 10 giorni.

Caldo africano di nuovo addio, torna il maltempo ma durerà poco

Il colonnello parla di due eventi di rilievo, il primo previsto tra il 4 e il 6 settembre, con correnti fresche dai balcani, un calo delle temperature e temporali sparsi e poi dal 7 all’11 settembre con un nuovo periodo di caldo africano ma con temperature molte inferiori rispetto a quelle sopportate nei mesi scorsi.

C’è poi una terza fase, dal 12 al 17 settembre, dove l’autunno farà davvero capolino con piogge intense e temperature che scenderanno ancora. L’autunno, quindi, si farà davvero strada in quei giorni.

Andando nel dettaglio, tra il 4 e il 6 settembre, le temperature saranno in calo con medie sotto i 28-30 gradi al nord e al centro e fino a 33 gradi al Sud e sulle isole. Tra il 7 e l’11 settem gtr, però, arriverà una nuova ondata di caldo, meno decisa di quelle precedenti ma in grado di far alzare di qualche grado le temperature. In regioni come Sicilia e Puglia si arriverà anche a percepire 34-35 gradi, mentre al nord e al centro massimo 30-32 gradi.

Dal 12 settembre arriva l’autunno vero

Poi dal 12 settembre i valori caleranno di nuovo e inizierà il vero autunno, con temporali, correnti fresche e valori che scenderanno irrimediabilmente anche a 25 gradi.

Anche secondo il meteo.it. il caldo ha di nuovo le ore contate. Tra il 5 e il 6 settembre un vortice mediterraneo si sposterà dalla Grecia in direzione del Mar Ionio e porterà piogge consistenti e temporali sparsi anche forti in alcune regioni. Ma entro fine settimana il caldo tornerà a farsi sentire con un nuovo vortice anti ciclonico. Nelle prossime ore, intanto, è prevista quella che è stata definita “goccia fredda” in gergo. Ossia un aumento dei venti di Grecale che porteranno, appunto, ad un calo delle temperature e alcuni fenomeni temporaleschi.

Maggiormente colpiti da questi fenomeni saranno le regioni del Sud e quelle adriatiche mentre non sono previsti grandi cambiamenti nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Dunque, la fase di maltempo si farà più intensa tra il 5 e il 6 settembre, per poi perdere forza tra il 7 e l’8 settembre. Da sabato 9, invece, il caldo tornerà a farsi sentire ma durerà solo pochi giorni.

Le previsioni meteo per settembre, quindi, annunciano un tempo piuttosto ballerino. Si passerà in 10 giorni dal caldo al fresco e poi ancora caldo, fino all’arrivo del vero clima autunnale dopo la prima metà di settembre. Per qualcuno significa davvero rirare un sospiro di sollievo.

Riassumendo