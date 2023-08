Caldo africano, non è finita: arriva anticiclone Bacco a settembre: ecco dove farà caldissimo

No, il caldo africano non se n’è andato definitivamente come abbiamo pensato negli ultimi giorni. Dopo il maltempo di questa settimana che ha fatto scendere le temperature anche di 10-15 gradi e che ci ha fatto assaggiare i primi sprazzi di autunno, gli esperti meteo hanno già smorzato l’entusiasmo. Se pensavamo di esserci liberati del caldo torrido, di quelle temperature insopportabili che hanno caratterizzato luglio e agosto, ci sbagliavamo di grosso. Anche a settembre andranno in scena delle ondate di calore, sicuramente meno intense di quelle vissute le settimane scorse.

Torna in mente l’autunno 2022, caratterizzato da temperature sopra la media sia a settembre che a ottobre. Il rischio che ciò possa ripetersi anche quest’anno non è ancora da scartare. Che cosa ci dicono, quindi, le previsioni meteo per settembre?

Arriva anticiclone Bacco, il caldo africano non molla la presa

Dalle prossime ore è in arrivo l’anticiclone africano Bacco.

“Un’anomalia in linea con la teoria dei colpi di frusta climatici. Come nel caso del repentino passaggio dalla siccità del Po’ all’alluvione in Romagna per poi arrivare al caldo record di luglio e finire al freddo anomalo degli ultimi giorni di agosto”

Come conferma il climatologo Luca Mercalli e come riporta Il Mattino, a settembre torna l’estate e si passerà da un evento estremo all’altro:

Insomma, il caldo non è finito. Anzi a causa dei cambiamenti climatici che portano di continuo a eventi estremi e pericolosi alternati a siccità e lunghi periodi caldi, anche a settembre avremo a che fare con nuovi picchi di caldo e giornate molto torride. Fino al 1 settembre, le temperature si manterranno sotto la media, grazie al ciclone Poppea, ma già da sabato 2 settembre tornano a salire di nuovo e da martedì 5 settembre sembrerà di tornare all’estate piena.

Colpi di frusta climatici

Il climatologo ha avvalorato la tesi dei colpi di frusta climatici, secondo cui aumentano gli eventi estremi e il meteo è più variabile.

Dal 1 settembre, quindi, si noterà già un primo ritorno alle medie stagionali. Mentre già da sabato 2 settembre, il caldo tornerà a farsi sentire su Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche e parte del Sud, specie su Sardegna e Puglia. Il trend continuerà anche domenica 3 settembre e lunedì 4 settembre, quando le temperature torneranno a salire ed entro il 5 settembre arriveranno anche a 37-40°C in Sardegna e saranno superiori anche di 7 gradi al Centrosud e sulle pianure del Nord.

Caldo africano, non è finita: arriva anticiclone Bacco a settembre: ecco dove farà caldissimo

Anche Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it, ha spiegato che dal weekend del 2-3 settembre è previsto l’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale Bacco e “le temperature cominceranno ad aumentare in maniera più decisa”.

Il clou del caldo arriverà dal 4 settembre, con i valori che diventeranno più alti in città come Roma e Firenze con punte di 37 gradi, fino a 33-34°C al Nord e addirittura punte di 40-42°C sulle Isole Maggiori. Non è chiaro quanto durerà questa nuova fase estiva e molto calda. Bacco potrebbe tenerci compagnia per i primi 10 giorni di settembre o andarsene via prima. Quello che è chiaro, è che a causa dei cambiamenti climatici l’estate sta diventando sempre più lunga.

Riassumendo