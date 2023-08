Caldo africano addio, arriva ciclone Poppea: temperature giù di 15 gradi e nubifragi, ecco da quando e dove

Stavolta il caldo ha davvero le ore contate. Dopo l’ennesima ondata di calore che è arrivata puntuale anche a fine agosto, sull’Italia sta per arrivare il ciclone Poppea ma anche le conseguenze della tempesta Betty, che nelle ultime ore ha colpito l’Irlanda. Negli ultimi giorni, l’Italia è stata vittima di temperature altissime, un po ‘ come era accaduto a luglio ma con meno città coinvolte. Il caldo africano, però, sta per andarsene anche stavolta. Dal fine settimana del 26-27 agosto qualcosa cambierà sul fronte meteo. Queste, dunque, sono le ultime ore di canicola prima dell’arrivo di Poppea. Ma quando arriverà il ciclone che segnerà la fine dell’estate?

Fine dell’estate: arrivano e il ciclone Poppea e tempesta Betty, grandinate e forti vento

Sull’Italia stanno per abbattersi forti temporali e grandinate. Le regioni del Nord saranno le prime ad essere interessate da forti piogge, soprattutto sui settori alpini e prealpini del Nord-Ovest e sulla costa occidentale della Liguria. In un primo momento, le regioni interessate dal maltempo saranno Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Si parte da venerdì 25 agosto, quando i primi temporali serali compariranno in Piemonte, in particolare torinese e canavese, ma anche in Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Dolomiti Venete e alto Friuli.

Sempre tra il pomeriggio e la sera del 25 agosto, dei temporali potrebbero interessare le zone interne di Abruzzo e Lazio e l’entroterra della Sicilia.

Un peggioramento netto arriverà sabato 26 agosto al Nord Ovest con forti nubifragi e grandinate sui settori alpini e prealpini di Lombardia e Piemonte. Temporali che continueranno anche nella mattinata di domenica 27 agosto in Piemonte, su medio-alta Lombardia e in Liguria. Mentre dal pomeriggio di domenica 27 agosto arriveranno anche nel Nord-Est in pianura tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli. Sempre durante il weekend, l’Italia subirà le conseguenze della tempesta Betty, che nelle ultime ore ha colpito gravemente l’Irlanda.

Dal 28 agosto clima già autunnale

I temporali e le forti grandinate attese nel weekend soprattutto al Nord, sono proprio la conseguenza della tempesta che ha colpito il nord Europa.

Il ciclone Poppea, invece, si farà sentire davvero dalla prossima settimana. Da lunedì 28 agosto, tutto il Centro-Nord sarà interessato da forti temporali e dall’arrivo di aria fresca che farà cadere a picco le temperature anche di 10-15 gradi. Per la giornata di lunedì 28 agosto si attendono grandinate violente al Nord, in estensione su Sardegna e regioni tirreniche con forti raffiche di vento e nubifragi. Per martedì 29 agosto, il clima sarà praticamente autunnale in tutto il Centro-Nord. Eventi meteo estremi sono previsti sul Triveneto e sul Centro per tutta la giornata del 29 agosto.

Insomma, l’anticiclone africano Nerone che sta infiammando il paese da vari giorni ha davvero le ore contate. Secondo Antonio Sanò fondatore del sito www.iLMeteo.it, fino a sabato 26 agosto l’anticiclone Nerone sarà dominante e le temperature saliranno anche a 37-40 gradi in alcune città come Firenze, Prato, Arezzo, Bologna, Pavia, Mantova, Alessandria, Roma, Milano, Padova, Bolzano, Caserta, Tarantino, Siracusano e in Sardegna. Da sabato 26 la situazione cambierà gradualmente con le precipitazioni sulle Alpi e violenti temporali in Piemonte e Lombardia e ancor più insistentemente da domenica 27 su Nordovest e Triveneto. Il peggio, però, come ha sottolineato Sanò, arriverà dal 28 agosto. Da questa giornata si prevedono fenomeni violenti, con grandinate imponenti e forti raffiche di vento che colpiranno tutte le regioni del Nord e del Centro.

Caldo africano addio, arriva ciclone Poppea: temperature giù di 15 gradi e nubifragi, ecco da quando e dove

Le temperature scenderanno anche di 15 gradi e si può definitivamente dire che il caldo estivo potrebbe salutarci definitivamente. Anche se a settembre non si possono escludere altre giornate calde ma non certo con 40 gradi.

Riassumendo

Il caldo torrido ha le ore contate. Nerone lascerà il posto al ciclone Poppea che dal weekend del 26-27 agosto inizierà ad abbattersi prima sulle regioni del Nord Ovest e Alpi.

Da lunedì 28 agosto arriverà la vera svolta. Poppea colpirà tutte le regioni del Nord e del Centro, con forti raffiche di vento, grandinate, temporali violenti e temperature già di 15 gradi

Il caldo e l’estate, quindi, potrebbero salutarci definitivamente dalla prossima settimana.

Il ciclone Poppea continuerà anche il 29 agosto e molto probabilmente per tutta la prossima settimana le temperature saranno molto meno calde, con un clima quasi autunnale che anticipa l’arrivo di quello vero.