L’estate 2023, e soprattutto luglio, saranno ricordati come i più caldi di sempre ma anche il mese di agosto continuerà sulla stessa scia? Il caldo africano con Caronte ha proprio le ore contate. Dopo il caldo estremo delle ultime settimane, le temperature si sono abbassate ovunque ma al Sud i valori si mantengono ancora piuttosto alti. Gli esperti meteo parlano di ultima fiammata bollente prima di un nuovo periodo di temporali, anche forti. E come sarà il mese di agosto?

Dal 3 agosto temperature giù di 10 gradi e non sembrerà estate

In questi giorni sta andando in scena l’ultima fiammata africana di Caronte, ma saranno davvero le ultime ore perché dal weekend arriverà il Ciclone Circe, che trasformerà l’estate in autunno. Fino al 2 agosto, l’Italia sarà contraddistinta da cieli sereni, come ha fatto sapere anche Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Tranne che per qualche nube di passaggio il 1 e 2 agosto saranno due giornate con il bel tempo.

Meteo, non si escludono temporali molto forti e lo sviluppo di supercelle temporalesche

Addirittura in alcune zone del Sud saliranno di nuovo le temperature fino a quasi 40 gradi. Il caldo si farà sentire anche altrove e sulle pianure del Nord. Tutto ciò, però, durerà davvero poco perché già da giovedì 3 agosto e il tempo cambierà completamente e dal Nord Europa arriverà un un vortice ciclonico che porterà ad uno stravolgimento meteo.

Questi cambiamenti dapprima interesseranno le regioni del Nord, sopratutto i rilievi e alcune zone della Val Padana e Liguria, dove non si escludono temporali molto forti e lo sviluppo di supercelle temporalesche. Dal weekend del 5-6 agosto, il ciclone Circe irromperà anche sul resto del paese provocando forti temporali e un crollo delle temperature fino a 12 gradi.

Meteo, addio caldo africano: arriva ciclone Circe e sembrerà di essere in autunno

Andando nel dettaglio per martedì 1 e mercoledì 2 agosto, si prevede bel tempo al Nord. Tranne qualche temporale su Alpi e Prealpi, al Centro e al Sud sarà soleggiato ovunque.Da giovedì 3 agosto arriveranno i primi forti temporali al Nord, tra la Lombardia e il Triveneto, e poi al centro entro il weekend. Al Sud, invece, le temperature si manterranno ancora calde con punte fino a 38 gradi.

Tra il 4 e il 6 agosto, quindi, si prevedono nuovi forti temporali al Nord e parte del Centro con le temperature che cadranno a picco. Ma come sarà la settimana di Ferragosto? Secondo i primi modelli matematici, sarà caratterizzata dal ritorno dell’alta pressione. Anche se ancora non è chiaro se si tratterà dell’anticiclone delle Azzorre o di quello africano. Nella settimana tra il 7 e il 13 agosto, invece, l’Italia dovrebbe vivere un periodo piuttosto stabile. Insomma, il mese di agosto inizierà con bel tempo e qualche residuo di caldo ma almeno fino al 6 agosto, torneranno anche le temperature autunnali, per lasciare poi spazio a un altro periodo di stabilità fino a Ferragosto.

Riassumendo