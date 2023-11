È un fiume in piena Telegram in questo periodo e si prepara a lanciare una serie di novità che faranno senza dubbio la gioia di tutti gli utenti. Si parla di link personalizzati, ma anche di cittadini. C’è però anche molto altro. Facciamo quindi il punto della situazione per capire in che modo l’app di messaggistica russa si sta preparando per lanciare l’offensiva contro il grande rivale WhatsApp.

Le novità in arrivo

Tra le novità più attese c’è quella relativa alla citazione che funge da risposta in un’altra chat.

Cosa significa? Basterà cliccare sulla frase (su iOS si dovrà tenere premuto il testo) e trascinarla di lato per evidenziare l’opzione “cita”. Ecco quindi che avremo una citazione da evidenziare e alla quale rispondere in modo più preciso. La grande novità però è che tale citazione potrà essere utilizzata anche in altre chat, ossia rispondere precisamente al messaggio evidenziato. Ad esempio, se siamo in una chat di gruppo e vogliamo rispondere privatamente a un messaggio, potremo inviare la citazione a colui che l’ha scritta e risponderlo in una chat singola con il diretto interessato. Le citazioni potranno essere spostate anche in altri gruppi o. Toccando la riposta proveniente da un’altra chat, si aprirà il messaggio nella chat originale, qualora si avessero i permessi di accesso.

Per questa opzione sarà necessario però seguire un risposto diverso. In tal caso, bisognerà toccare la barra di risposta sopra il campo di scrittura e scegliere l’opzione “rispondi in un’altra chat”. A quel punto sarà possibile scegliere dove inviare la risposta. Sarà possibile scegliere e selezionare citazioni multiple da inviare nelle chat da scegliere. Insomma, mentre la preparazione di WhatsApp con l’intelligenza artificiale prosegue, Telegram si sbizzarrisce aumentando le funzionalità che già da tempo la rendono l’app di messaggistica migliore al mondo, anche se non certo popolare come il grande rivale del gruppo Meta.

Telegram, arrivano i link personalizzati

Prosegue la sua attività pionieristica Telegram. Questa app è stata infatti la prima a mostrare le anteprime dei link condivisi in chat, ma ora va oltre. Con questo nuovo aggiornamento è stata aggiunta la possibilità di controllare maggiormente il modo in cui possono le anteprime dei link. Ma in che modo si potrà personalizzare? In pratica, ora gli utenti potranno modificare le dimensioni dei media, scegliere se l’anteprima deve apparire sopra o sotto il messaggio e scegliere per quale link visualizzare l’anteprima se ce ne sono diversi. Per aprirli basterà cliccare su un punto qualsiasi del link, quindi molto più semplice rispetto al passato. Importanti novità anche per le storie. Su Telegram è infatti possibile anche andare avanti e indietro nei video di tale modalità.

Per farlo basta tenere premuto sullo schermo e scorrere a destra o a sinistra. Migliorata anche la qualità degli scatti da effettuare direttamente nella chat. I selfie ora infatti dispongono del flash frontale, i quale permette di fare scatti molto più luminosi. Infine, ci sono i nuovi colori per personalizzare gli account degli utenti Premium. Per loro infatti c’è la possibilità di cambiare la colorazione o fare combinazioni con tanti colori diversi.

I punti chiave…