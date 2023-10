È sempre tempo di novità su WhatsApp. Stavolta la piattaforma dedicata alla messaggistica istantanea del gruppo Meta si concentra su nuove funzioni, ma soprattutto sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Spunta anche una nuova feature per i messaggi speciali, quelli che riteniamo importanti e che vogliamo sempre tenere sott’occhio. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Nuove funzioni in arrivo

Arriva una nuova funzione che ci permetterà di rendere più immediata la fruizione di informazioni che ci stanno particolarmente a cuore. Si tratta dei messaggi da appuntare e, come sempre, l’informazione ci arriva dagli esperti di WaBetaInfo. Si tratta di un’opzione che ci permetterà di appuntare i messaggi ritenuti importanti. Al momento l’opzione è disponibile solo per i beta tester di Android. Dopo questa prima fase di test verrà poi resa disponibile per tutti, come prassi in questi casi. Si tratta di un’opzione semplice e al tempo stesso particolarmente utile. Per appuntare i messaggi, sia personali che di gruppo, basterà cliccare sul testo da mettere in primo piano e tenere premuto. Una volta che sarà evidenziato nella chat, bisognerà cliccare sui tre puntini in alto e selezionare l’opzione Pin.

Tale testo risulterà in evidenza e quindi visibile a tutti i partecipanti della chat (o di una chat personale con un singolo account). Poniamo per esempio che si tratti di una informazione relativa a data e orario di un evento che vogliamo appuntare all’interno di una chat di gruppo. In questo caso tutti i partecipanti vedranno che questa informazione risulta in cima alla conversazione, come fosse un promemoria del suddetto evento. Sarà inoltre possibile indicare il termine di scadenza di tale informazione, ossia per quanto tempo il messaggio importante deve rimanere appuntato. In questa fase di test è possibile scegliere tra 24 ore, 7 giorni o 30 giorni. Al termine di questa scadenza l’evidenziazione sarà rimossa.

WhatsApp con l’intelligenza artificiale

È probabile che verrà inserita anche la possibilità di evidenziare il testo a tempo indeterminato, quando i test saranno completati.

Per la versione beta 2.23.21.4 che oggi è in fase di test con le nuove funzioni c’è anche quella relativa all’intelligenza artificiale. Ormai la rivoluzione generata da ChatGPT sta provocando uno scombussolamento totale, con pro e contro che devono certamente essere ancora sviscerati nei minimi dettagli. Intanto Meta corre subito ai ripari e prova a sfruttare la nuova tecnologia per integrarla nelle chat di WhatsApp. A tal proposito ha fatto sapere che arriverà una chatbot con la quale sarà possibile interagire per avere informazioni varie. Ma non è tutto, poiché l’intelligenza artificiale sarà anche in grado immagini e adesivi personalizzati. Sarà infatti possibile generare foto realistiche in base a semplici descrizioni. Inoltre gli utenti potranno creare degli stickers originali e completamente personalizzati.

I numeri di WhatsApp parlano chiaro, si tratta dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Dal 2014 a oggi ha accresciuto il numero dei suoi utenti a dismisura, passando da meno di 500 milioni a circa 2 miliardi di account. Si tratta di un successo davvero senza precedenti e senza dubbio gli sviluppatori faranno di tutto per rimanere in testa alla classifica delle app più scaricate al mondo. Le nuove funzioni infatti hanno lo scopo di migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti, al fine di evitare che passino alla concorrenza, e naturalmente di accaparrarsene altri. Una missione che al momento stano adempiendo in pieno.

I punti salienti…