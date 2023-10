Ecco tutte le tasse occulte della manovra di Bilancio 2024

La legge di Bilancio per il 2024 è da 24 miliardi di euro, la più piccola degli ultimi 10 anni. Eppure, oltre all’extradeficit, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è ricorso ad alcuni strumenti fiscali. Nel suo approfondimento, Il Sole 24 Ore ha individuato 7 misure che potenzialmente potranno incidere sulle tasche dei cittadini. Tra queste si annoverano le misure sui prodotti per l’infanzia, la polizza contro i danni per catastrofe, sulle sigarette e il tabacco, sul superbonus e sulle case all’estero. Rientrano anche la cosiddetta tampon tax, la tassa di soggiorno e la tassa Airbnb.

1. Case all’estero

Con la nuova manovra di Bilancio 2024, l’aliquota dell’imposta sul valore delle case all’estero (Ivie) salirà all’1,06% rispetto all’attuale 0,76%. Si tratta di un aumento pari al 40% in un solo anno.

2. Superbonus

Le persone che venderanno gli immobili ristrutturati grazie al Superbonus del 110% entro 5 anni dai lavori eseguiti dovranno pagare la cosiddetta tassa sugli extraprofitti. La tassazione non scatterà invece se l’immobile venduto sia l’abitazione principale.

3. Sigarette e tabacco

Nel 2024 i pacchetti di sigarette costeranno tra i 10 e 12 centesimi di più, per effetto dell’aumento dell’onere fiscale minimo e dei valori della componente specifica. Rialzi anche sui pacchetti di tabacco riscaldato e sul tabacco tranciato, rispettivamente pari a 10 e 30 centesimi.

4. Tassa Airbnb

La manovra finanziaria per il prossimo anno prevede l’aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici. Dal 2024, infatti, la cedolare secca passerà dal 21 al 26%. Il nuovo aumento della cosiddetta “tassa Airbnb” riguarderà i proprietari di case che destinano fino a un massimo di quattro appartamenti agli affitti brevi o turistici.

5. Assicurazione contro i danni per catastrofe

Entro il 2024 le imprese dovranno stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa contro i danni per catastrofe. Le aziende che non provvederanno ad assicurarsi rischieranno multe fino a un milione di euro.

6. Tassa di soggiorno

In occasione del Giubileo del 2025, i comuni capoluogo, le città turistiche e le città d’arte potranno alzare la tassa di soggiorno fino a 2 euro a notte.

7. Prodotti per l’infanzia e tampon tax

La bozza della nuova legge di Bilancio per il 2024 prevede che le coppette mestruali, i tamponi, gli assorbenti, il latte in polvere e le preparazioni per l’alimentazione dei bambini siano di nuovo soggetti all’Iva al 10% e non più al 5%.

Ecco tutte le tasse occulte della manovra di Bilancio 2024

La decisione di alzare l’Iva al 10% per gli assorbenti, tamponi e prodotti per l’infanzia ha già scatenato una forte polemica da parte delle donne e delle mamme. Come se non bastasse tra due anni potremo aver a che fare con un aumento della tassa di soggiorno in vista del Giubileo, senza contare gli aumenti per le sigarette e la tassazione sugli affitti brevi o turistici. Insomma tante piccole tasse che sommate vanno sempre a incidere nelle tasche dei cittadini.

Riassumendo

– La legge di Bilancio per il prossimo anno contiene nella sua bozza almeno 7 “tasse occulte”.

– Tutto questo nonostante i suoi 24 miliardi di euro la rendono la legge finanziaria più piccola degli ultimi 10 anni.

– Oltre agli strumenti fiscali individuati dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, occorre sottolineare anche il ricorso all’extra deficit.

– Tra le “tasse occulte” che più faranno discutere c’è quella legata ai prodotti per l’infanzia e tampon tax.

– Le altre riguardano la tassa di soggiorno, l’assicurazione contro i danni per catastrofe, la tassa Airbnb, sigarette e tabacco, Superbonus e case all’estero.