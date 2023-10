Taglio cuneo fiscale anche nel 2024 e meno tasse per chi ha 3 figli: le nuove ipotesi

Anche nel 2024 sarà prorogato il taglio del cuneo fiscale che permetterà agli italiani di avere una busta paga più alta. La misura cardine della Legge di Bilancio 2024 sarà proprio il taglio del cuneo per contrastare il caro prezzi e proteggere il reddito delle famiglie. Oltre al taglio del cuneo, nella manovra c’è anche il mantenimento della flat tax per partite Iva e professionisti con compensi inferiori a 85 mila euro e una misura a favore delle famiglie con più figli che hanno redditi medio bassi.

Proroga del taglio del cuneo fiscale anche dopo il 31 dicembre

Per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale, si tratta di un tesoretto di 14 miliardi che sarà usato per il rinnovo della misura ma anche per la revisione delle aliquote Irpef. Si procede, quindi, con gli interventi fiscali per le famiglie che hanno redditi bassi. Il Governo, come abbiamo visto anche con il nuovo trimestre anti inflazione, punta a contrastare i rincari e dare una mano alle famiglie alle prese con i costi sempre più alti.

Per 14 milioni di lavoratori è previsto un taglio del cuneo fiscale che molto probabilmente sarà confermato anche per il prossimo anno. Gli importi dovrebbero essere gli stessi. Dal 1 luglio al 31 dicembre di quest’anno, è stata alzata la sforbiciata del cuneo fiscale del 4% per i redditi fino a 35mila euro.

Fino al 31 dicembre, per gli stipendi fino a 25mila euro, il taglio del cuneo è salito di 7 punti percentuali. Mentre per le retribuzioni da 25 a 35 mila è salito di 6 punti. Quindi, anche nel 2024, si dovrebbe mantenere questa linea.

Era stato il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo a 5 Minuti ad anticipare le intenzioni del Governo:

“Uno degli obiettivi del governo è confermare il taglio del cuneo fiscale di 7 punti a cui pensiamo di aggiungere anche una rimodulazione delle aliquote dell’Irpef. Ovviamente dobbiamo ancora fare i calcoli, l’obiettivo è quello di agire in modo congiunto: cuneo e aliquote”.

Taglio cuneo fiscale anche nel 2024 e meno tasse per chi ha 3 figli: le nuove ipotesi

Oltre al taglio del cuneo fiscale prorogato anche nel 2024, un’altra novità è rappresentata dal quoziente familiare ossia meno tasse per chi ha più figli. L’ipotesi al vaglio prende quota dal preoccupante fenomeno del calo delle nascite, per questo il governo punta a sostenere le famiglie che hanno due o più figli. Allo studio c’è proprio una misura innovativa per famiglie con redditi medi e bassi. Già alcuni mesi fa, il ministro Giorgetti aveva parlato della possibilità di tagliare le tasse a chi aveva almeno 2 figli per risolvere il problema della natalità. Ora non resta che attendere le prossime mosse del Governo e capire come sarà questa misura e chi ne beneficierà.

