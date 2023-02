Superenalotto: come funziona il sistema Buona Stella che ha fatto vincere 12 milioni, dove si gioca

Ieri sera in Italia ci sono 90 nuovi milionari. Merito della vincita del jackpot stratosferico del Superenalotto, nel frattempo arrivato a 371 milioni di euro. Una vincita da record, inutile stare qui a rimarcarlo. Invece è più interessante capire come funziona il sistema Buona Stella, grazie al quale 90 fortunati scommettitori hanno centrato la vincita della vita a fronte di una giocata di appena 5 euro. La Dea Bendata stavolta ha voluto premiare il sud, con 39 vincite delle 90 messe a segno ieri sera. Se la matematica non è un’opinione, significa che il 44% delle vincite è stato registrato nelle regioni meridionali. Sono invece 31 le vincite milionarie con protagoniste le regioni del Nord, mentre si fermano a 22 quelle del Centro. Rispettivamente, dunque, abbiamo la seguente situazione: 44% Sud, 34% Nord e 22% Centro.

Tutto quello da sapere sul sistema Buona Stella che ha fatto vincere 12 milioni di euro

Buona Stella è uno dei sistemi offerti da Sisal nella sezione Bacheca dei Sistemi sul sito ufficiale.

Come tutti i sistemi, si tratta di una giocata costituita da più di 6 numeri, con i quali è possibile generare moltissime combinazioni. In questo modo, si hanno maggiori opportunità per centrare vincite multiple. Che poi è quello che è successo nella serata di ieri, nel giorno più importante. Anche perché un conto è fare 6 con un Jackpot tutto sommato “normale”, un altro paio di maniche invece è centrarlo quando la vincita è superiore a 370 milioni di euro.

Il sistema Buona Stella può essere giocato da chiunque tramite il portale Sisal nell’area Bacheca. Qui ogni singola persona ha la facoltà di comprare una o più quote e vincere una somma direttamente proporzionale. Oltre al sito online sisal.it, è possibile giocare il sistema Buona Stella anche presso le ricevitorie fisiche, come tabaccherie, bar eccetera.

6 storico al Superenalotto: le regioni più premiate dalla fortuna

Queste le regioni che hanno festeggiato la storica vittoria del Jackpot da 371 milioni di euro del Superenalotto:

Campania: 14

Friuli Venezia Giulia: 9

Sicilia: 9

Calabria: 9

Marche: 7

Lazio: 7

Lombardia: 7

Puglia: 7

Liguria: 4

Piemonte: 4

Emilia Romagna: 4

Toscana 3

Veneto: 2

Abruzzo: 2

Trentino Alto Adige:1

Umbria: 1

In testa c’è la Campania con 14 neo milionari, seguita a ruota dal Friuli Venezia Giulia con 9 fortunati scommettitori. Sul podio finiscono anche Sicilia e Calabria, con lo stesso numero di giocatori vincenti. Ci sono invece sette nuovi milionari nelle Marche, nel Lazio, in Lombardia e Puglia, mentre inseguono a quota 4 Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. Chiudono la Toscana con 3 nuovi milionari, Veneto e Abruzzo con 2 e l’accoppiata Trentino Alto Adige e Umbria con 1 vincitore a testa.