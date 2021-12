Super Green pass rafforzato come si scarica e come funzionano i controlli alle fermate dei bus e nei ristoranti

Da oggi parte il Super Green Pass. Fino al 15 gennaio, per accedere a numerosi luoghi chiusi il tampone non sarà più sufficiente. Anche per salire sui mezzi pubblici sarà necessario avere il Green Pass rafforzato. Come funzionano i controlli e come si scarica il nuovo pass?

Super Green pass rafforzato, come funzionano i controlli

Per far fronte all’impennata di contagi a Natale e Capodanno, il Governo ha pensato di introdurre nuove regole valide già in zona bianca ma solo per chi non è vaccinato. Friuli-Venezia Giulia e Alto Adige, intanto, sono in zona gialla ma nelle prossime settimane anche altre regioni potrebbero vedere il passaggio. Per quanto riguarda i controlli, il Viminale ha raccomandato “verifiche serrate” sia nelle stazioni dei treni che dei bus, ma anche nei ristoranti. Per gli esercenti, infatti, il mancato controllo comporta una multa da 400 a mille euro e la chiusura fino a 10 giorni.

A controllare saranno le forze dell’ordine, carabinieri, finanzieri e vigili urbani che dovranno eseguire le verifiche in tutte le stazioni delle metro ma anche nei ristoranti e bar. Soltanto a Roma si parla di una task force di 2.500 tra poliziotti e carabinieri. Anche nelle altre città si parla di iniziative simili.

Come si scarica il Green Pass rafforzato

Di fatto, i controlli saranno a campione ma sicuramente rafforzati per evitare che qualcuno provi ad accedere ai mezzi senza il Super Green Pass. Le forze dell’ordine e chi dovrà controllare avrà la disponibilità della versione aggiornata dell’app Verifica 19 che riconoscerà in automatico la versione con il solo tampone da quella con il vaccino o la guarigione. Nei luoghi dove è previsto il Super Green Pass, l’app escluderà in automatico il green pass base.

Come si scarica, quindi, il Super Green Pass? Per chi lo possiede già e si è già vaccinato, non è necessario scaricare nulla in quanto sarà il sistema a riconoscere in automatico che si tratta di un pass ottenuto con il vaccino o la guarigione. Sul sito dgc.gov.it è possibile invece recuperare il codice in autonomia.

