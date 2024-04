Si svecchia la burocrazia nostrana, o quanto meno prova a farlo. Ora l’app IO e l’Agenzia delle Entrate saranno insieme per comunicare ai cittadini tutte le informazioni fiscali di cui hanno bisogno. Non solo il classico calendario fiscale con le varie scadenze, ma anche rimborsi e tanto altro ancora. L’applicazione in questione è quella ormai nota gestita da PagoPa, e non necessità di troppe presentazioni. Me entriamo più nel dettaglio per vedere come funziona la nuova proposta.

Le nuove comunicazioni del fisco

Tra IO e Agenzia delle Entrate non ci saranno più mostri per i cittadini.

Chi è in attesa di comunicazioni da parte del fisco, potrà dormire sogni tranquilli, le notifiche arriveranno infatti direttamente via app e quindi la preoccupazione di perdersi qualche informazione importante è assolutamente scongiurata. Davvero c’è ancora qualcuno che non conosce l’app in questione? Ricapitoliamo per i ritardatari; IO è un’applicazione lanciata in Italia durante la pandemia, precisamente il 16 aprile del 2020, anche se se ne discuteva in realtà già da un paio di anno. L’obiettivo è infatti quello di offrire ai cittadini tuttaattraverso un unico software mobile da poter utilizzare comodamente sul proprio device.

Insomma, lo scopo era quello di mettere i cittadini al centro della rete dei servizi pubblici, aggiornandolo su tutte le informazioni e le notizie fiscali e non solo, e offrendogli inoltre la possibilità di interagire con gli enti pubblici. Ora anche l’Agenzia delle Entrate entra in questa fitta rete fatta di comunicazioni e informazioni. E si tratta di un grande passo avanti, poiché proprio di recente abbiamo raccontato ella truffa dell’Agenzia delle Entrate, ossia un nuovo sistema utilizzato dai truffatori per mietere vittime. Ricevere un messaggio dall’Ente in questione può essere infatti alquanto ambiguo, e sapere che c’è invece un’app ufficiale che si farà carico di questo incarico ci sgrava da una preoccupazione simile.

Io e Agenzia delle Entrate insieme

Si fa sempre più vasta la rete offerta da IO, ora arriva anche l’Agenzia delle Entrate e i cittadini italiani potranno quindi ricevere tutte le informazioni tramite notifica direttamente in app. Ma che tipi di messaggi arriveranno nell’app? Le tipologie di notifiche saranno essenzialmente due, ossia gli avvisi fiscali e le scadenze attraverso promemoria. A darne annuncio è stato lo stesso Ente pubblico il quale ha ufficializzato questa collaborazione attraverso un comunicato. Nell’app IO avremo quindi nota di rimborsi in arrivo, scadenze di contratti, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate e tanto altro ancora. Il tutto, come detto, sarà sintetizzato in due macro aree che rispondono alle seguenti voci: “Comunicazioni per te” e “Le tue scadenze”.

L’obiettivo è comunque quello di ampliare le notifiche e offrire col tempo sempre più informazioni tra IO e Agenzia delle Entrate. Per scaricare l’applicazione in questione basta andare negli store ufficiali, essendo infatti disponibile sia per Android che per iOS. L’utilizzo è consentito soltanto previo accesso tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica). Una volta entrati nell’app, i cittadini potranno prendere visione di tutte le comunicazioni presenti e ora anche di quelle del fisco, cosa che faciliterà non poco il districarsi degli stessi nei fitti meandri della fiscalità nostrana.

Riassumendo…