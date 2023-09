Street food italiani, ecco i migliori secondo Gambero Rosso

Ancora una volta gli esperti di Gambero Rosso ci preparano una interessante guida dedicata ai posti migliori dove mangiare. Stavolta si concentrano sugli street food italiani. Quali sono i migliori regione per regione? Scopriamolo insieme.

Una guida per il cibo saporito

A 10 anni dalla prima edizione, Gambero Rosso lancia la Guida Street Food 2024. Il volume offre un ricco excursus sul cibo di strada offrendo un panorama gastronomico variegato e ricco di interessanti sorprese. Pizzette, panini, piadine, e chi più ne ha più ne metta, per una carrellata saporita e al tempo stesso anche di qualità. Spesso infatti quando mangiamo qualcosa di sfizioso abbiamo anche a che fare con il cosiddetto cibo spazzatura. La garanzia di Gambero Rosso offre invece una certa sicurezza sul fatto che quel che stiamo mangiando è offerto nel miglior modo possibile. Partiamo subito con la prima carrellata della lista:

VALLE D’AOSTA

Pan per focaccia, Courmayeur

PIEMONTE

Mei Shi Mei Ke, Torino

LIGURIA

Rooster, Genova

LOMBARDIA

Katsudanderia, Milano

VENETO

Il bacaro della pizza, Vicenza

TRENTINO ALTO ADIGE

Chalet Cimone, Lavarone (TN)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Amano, Trieste

EMILIA ROMAGNA

Indegno – La Crescentina 2.0, Bologna

TOSCANA

A pancia piena, Pontassieve (FI)

Completata la lista per quanto riguarda le regioni del nord del paese. Quando si parla di street food italiani ci si riferisce a un fenomeno ormai in grande espansione. Infatti, in alcune città si sono sviluppate delle vie che sono diventate delle vere e proprie food court, ossia delle strade ricche di punti dove è possibile acquistare cibo da asporto e assaporare piatti davvero deliziosi. La popolarità del cibo da strada nasce soprattutto dall’esigenza di un pasto veloce, senza la necessità di prenotare un posto a tavola e attendere che l’ordine ci venga servito. In questi casi invece si può mangiare del cibo velocemente, ma col tempo si è arrivati anche ad offrire una qualità sempre maggiore agli avventori.

Street food italiani, I migliori

proseguiamo la nostra carrellata passando ora ai migliori street food presenti nelle altre regioni.

MARCHE

Gastrò, San Benedetto del Tronto (AP)

UMBRIA

Serafino’s Porchetta, Spoleto (PG)

LAZIO

Grasso Fish Burger, Roma

ABRUZZO

Ristoro Mucciante, Castel del Monte (AQ)

MOLISE

Iallonardi Sapori Autentici, Isernia

CAMPANIA

Is Pop, Pomigliano d’Arco (NA)

PUGLIA

Salumeria Bianco, Putignano (BA)

BASILICATA

Retrò…Gusto, Avigliano (PZ)

CALABRIA

Civico 5, Scilla (RC)

SICILIA

Delicatessen in Drogheria, Ragusa

SARDEGNA

Taquito, Cagliari

Ecco dove possiamo mangiare bene nel resto dello stivale:

Questi dunque i migliori street food italiani secondo la guida di Gambero Rosso. Non è la prima volta che ci serviamo dei consigli del noto portale per scoprire dove trovare il cibo di maggior qualità. Ricordiamo ad esempio il particolare interesse per le migliori mozzarelle in vendita nei supermercati. Altro argomento particolarmente interessante, soprattutto oggi che si cerca di riuscire a risparmiare il più possibile, pur cercando di mantenere alto il livello della qualità del cibo da mettere a tavola. Consigliamo comunque di dare un’occhiata al sito ufficiale di Gambero Rosso per rimanere aggiornati sulle tante novità dedicate al mondo gastronomico e conoscere le più interessanti curiosità del settore.

