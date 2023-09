Migliori mozzarelle in vendita nei supermercati italiani nel 2023 secondo il Gambero Rosso

Quali sono le migliori mozzarelle in vendita nei supermercati italiani quest’anno? Per rispondere a questa domanda ci avvaliamo dell’ultima classifica stilata dalla storica rivista italiana Gambero Rosso. Dominano le regioni del Centro-Nord, in particolare l’Emilia Romagna, con le mozzarelle Granarolo, Galbani e Pettinicchio, a cui si aggiungono quelle di Conad e Coop. Al primo posto c’è però la mozzarella fior di latte di Mastro Archimede – Sabelli. La storica azienda marchigiana con sede ad Ascoli Piceno è tra i principali poli italiani della produzione di mozzarelle, con alle spalle un’esperienza di oltre cento anni.

Classifica migliori mozzarelle del 2023 in vendita nei supermercati italiani secondo il Gambero Rosso

Ecco la classifica delle migliori mozzarelle in vendita quest’anno nei supermercati italiani secondo la storica rivista Gambero Rosso.

Mastro Archimede – Sabelli, Mozzarella Fior di latte – Ascoli Piceno – zona industriale Basso Marino – prezzo 13,70 euro

Nonno Nanni, Mozzarella – Giavera del Montello (provincia di Treviso) – via Fante d’Italia, 26 – 250 grammi – prezzo 1,62 euro

Manzi, Mozzarella – Itri (provincia di Latina) – contrada Posaturo – 750 grammi – prezzo 2,79 euro

Vallelata, Fior di Latte – Milano – via Flavio Gioia, 8 – 265 grammi – prezzo 1,47 euro

Granarolo, Mozzarella fresca – Bologna – via Cadriano, 27 – 630 grammi – prezzo 3,55 euro

Santa Lucia – Galbani, Mozzarella La Leggera – Milano – via Flavio Gioia, 8 – 210 grammi – prezzo 1,59 euro

Conad, Mozzarella – Bologna – via Michelino, 59 – 220 grammi – prezzo 0,99 euro

Sabelli, Mozzarella Fior di latte – Ascoli Piceno – zona industriale Basso Marino – prezzo 17,90 euro al kg

Vivi Verde – Coop, Mozzarella biologica – Casalecchio di Reno – via del Lavoro, 6/8 – 280 grammi – prezzo 0,89 euro

Pettinicchio, Mozzarella Fior di latte – Bologna – via Cadriano, 27 – 420 grammi – prezzo 2,20 euro

Gli esperti che hanno partecipato ai panel delle degustazioni sono:

Vittorio Morelli (Unione Degustatori Birre), degustatore e docente

Giuseppe Pace (Taverna Centomani, Potenza), casaro

Anna Affinito (Taverna Centomani, Potenza), titolare

Mara Nocilla (Gambero Rosso), giornalista e mastro assaggiatore di formaggi Onaf

Eleonora Baldwin, giornalista, gastronoma ed esperta di formaggi.

