Stop al reddito di cittadinanza da agosto, l’SMS che sta generando caos e proteste. Napoli zona rossa

La notizia è di quelle che hanno creato un vero e proprio putiferio. Anche se già da mesi si sapeva già che da agosto il reddito di cittadinanza sarebbe stato tolto a miglia di persone. Per 169mila famiglie beneficiarie, infatti, è arivato lo stop del reddito di cittadinanza da agosto. Si tratta di quelle famiglie che non hanno all’interno del nucleo un componente minore, over 65 o disabile,i cosiddetti occupabili, e che quindi non rispettando la nuova normativa e i criteri per continuare a percepirlo, non lo riceveranno più. Anche perché per molti scadono anche i 7 mesi in cui possono avere il sussidio. Per queste famiglie, l’ultimo pagamento del reddito di cittadinanza è arrivato il 27 luglio. In genere, questi saranno gli ultimi mesi del sussidio, visto che dal 1 gennaio 2024, il reddito sarà sostituito del tutto dall’assegno di inclusione.

Cosa sta succedendo

La città dove sono nate molte lamentele dopo la sospensione del reddito di cittadinanza da agosto è Napoli.

“Un sms per dire a 169mila famiglie ‘arrangiatevi’. Quello che arriva dall’Inps, grazie alle scelte del governo Meloni su Reddito e pensione di cittadinanza, è un messaggio chiaro: lo Stato ha deciso di sospendere il sostegno. Poco importa se queste persone siano in difficoltà”

Dove centinaia di persone si sono recate all’Inps, dopo aver ricevuto il messaggio che annuncia la presa incarico dei servizi sociali. Sarebbero 88mila le persone che potrebbero essere prese in carico solo nella città campana. Per migliaia di abitanti di Napoli è arrivato l’sms tanto temuto che annunciava la. A questo punto in tanti hanno chiamato l’Inps o si sono recati direttamente negli uffici per chiedere spiegazioni. Infatti, la Legge prevede che a quei nuclei ai quali sarà sospeso il reddito di cittadinanza dovranno essere presi in carico dai servizi sociali. La notizia dell’sms inviato a 169mila famiglie in cui si annuncia loha scosso il leader del M5s, Giuseppe Conte, che sui social ha scritto:

Lo stop al reddito di cittadinanza per migliaia di famiglie fa rischiare anche gli assistenti sociali. Infatti, il presidente degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi, ha sottolineato che l’avviso inviato via sms rischia di scatenare una guerra e anche degli assalti a queste figure.

Oltre che agli assistenti sociali, si temono degli assalti anche nelle sedi Inps, senza contare che sono già previste diverse manifestazioni e sit-in in diverse città italiane. Sempre il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato da la Repubblica ha fatto notare che teme un autunno caldo, per questo chiede al governo di convocare un ” Consiglio dei ministri straordinario per differire i termini e gestire queste scelte sciagurate”.

Anche i sindaci di alcune città come Napoli e Palermo temono disordini.

Stop al reddito di cittadinanza da agosto, l’SMS che sta generando caos e proteste. Napoli zona rossa

Il governo, intanto, difende le scelte fatte sul reddito di cittadinanza e ha dichiarato che le critiche mosse sono pretestuose. Infatti- come ha fatto notare il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari- era già noto che si trattava di un sussidio a termine e non da erogare a vita:

“Le persone che perderanno ora il reddito di cittadinanza lo avrebbero perso anche con la norma dei grillini. Anzi, grazie a noi almeno i fragili lo manterranno”.

Anche Salvini ha ribadito che chi è in difficoltà e non può lavorare sarà aiutato ma chi ha 30 anni e può lavorare e non ha disabili, minori o anziani in casa non è giusto che venga mantenuto a spese dei cittadini.

Riassumendo