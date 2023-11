Se il vostro sogno è sempre stato quello di fare Flash alla guida della vostra auto, allora un device del genere fa davvero al caso vostro, visto che vi evita le multe grazie alla segnalazione degli autovelox. Stiamo parlando di Ooono Co-Driver, un dispositivo che appunto permette di evitare di infrangere le regole stradali avvisandoci quando c’è un autovelox nei paraggi. Abbiamo già parlato in passato di questo dispositivo, e il suo successo in questo tempo è stato davvero impressionante. La grande notizia però è che ora è in super offerta.

Ooono Co-Driver, il device in offerta

Stop multe grazie a Ooono Co-Driver. Come dicevamo, la bella notizia per tutti gli interessati è che ora il dispositivo è in offerta. Il suo prezzo è di circa 50 euro, ma come ormai tutti sanno con il Black Friday 2024 si possono fare grandi affari. Su Amazon le offerte sono iniziate già da un bel p’, ed è quindi possibile acquistare questo device con un super sconto del 30%. Il prezzo di Ooono Co-Driver dal 17 al 27 novembre è infatti di 34,95 euro, ben 15 euro in meno rispetto al prezzo originale. Ciò detto, cosa fa precisamente questo dispositivo? Dal sito Amazon si legge:

“Avvisi in tempo reale su traffico, autovelox e pericoli stradali, si avvia automaticamente durante la guida tramite app, contiene dati di oltre 50 paesi”.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto che sembra davvero interessante e che molti infatti hanno già provato. Certo, c’è sempre il buon vecchio Google Maps che sostanzialmente fa lo stesso lavoro, ma bisogna ammettere che ormai non tutti amano utilizzare lo smartphone come navigatore, visto che durante i viaggi lunghi può essere anche particolarmente rilassante utilizzare il proprio telefonino per collegarlo allo stereo ed ascoltare musica in macchina. altra importante cosa è quella che ci risparmia la batteria del nostro smartphone, cosa che effettivamente rende a scaricarsi non poco quando impostiamo il navigatore di Big G.

Stop multe, l’aggeggio che tutti vogliono

Ad ogni modo, l’utilità di questo device è senza dubbio quella di evitarci le multe, cosa che però non deve spingerci a fare davvero le gare di corsa in strada.

Il successo di questo device è ormai sotto gli occhi di tutti, ma acquistarlo in offerta può essere davvero il grande colpo di questo Black Friday 2024. Oggi sono circa 1,5 milioni gli automobilisti che lo usano. Il device costa solo 50 euro e non necessita di abbonamenti o altri costi aggiuntivi. Come detto, durante la promo Amazon lo propone a 34,95 euro soltanto. Christian Walther Øyrabø, founder e CEO della danese Ooono A/S, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente Ooono Co-Driver, il nostro prodotto di punta, sul mercato italiano, e far crescere la nostra community europea. Il nostro dispositivo di sicurezza stradale è un vero supporto al servizio dei guidatori, che permette di mantenere alta la concentrazione alla guida ed evitare potenziali pericoli della strada e autovelox, il tutto senza aver bisogno di guardare il proprio smartphone”.

Ma come si usa il dispositivo in questione? Per usare questo device ed evitare gli autovelox basta scaricare l’app, connettere il device al proprio smartphone e tenere attivo GPS e connessione. Con il device è inoltre possibile anche segnalare pericoli lungo il percorso, cosa che è senza dubbio molto utile per tutti gli automobilisti. Con l’app gratuita per iOS e Android lo smartphone e Ooono stabiliscono automaticamente una connessione Bluetooth, così si potrà risparmiare batteria e il guidatore si potrò concentrare esclusivamente sulla guida.

I punti salienti…