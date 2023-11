Procede il conto alla rovescia che ci porterà al 24 novembre, data da segnare in calendario per il Black Friday 2023. Ormai tutti conoscono il venerdì nero, ma forse non tutti sanno che è possibile massimizzare le offerte sfruttando anche quelli che sono i bonus statali. Si tratta di agevolazioni pensate per coloro che hanno necessità di acquistare particolari elettrodomestici. Vediamo di quali si tratta e come sfruttare gli incentivi in questione.

Una giornata all’insegna dello sconto

Benché il Black Friday sia tradizionalmente un solo giorno, ormai negozi e siti online ampliano l’offerta portando l’evento a durare anche più di una settimana.

Ad ogni buon conto, ciò che interessa in questa sede è conoscere su quali prodotti si applicheranno anche i bonus statali, così da ottenere degli sconti ancora più sostanziosi. Abbiamo già citato gli elettrodomestici, ma ci sono anche altri prodotti che potranno sfruttare tali incentivi. Ad esempio, il cosiddetto bonus vista è perfetto per l’occasione. Si tratta di un contributo di 50 euro per ogni membro del nucleo familiare, qualora questo non superi i 10 mila euro annui di. Naturalmente, i negozi di ottica non saranno estranei al Black Friday, quindi potreste sfruttare la doppia offerta per pagare i vostri occhiali davvero poco. Il bonus sarà disponibile fino al 31 dicembre, a meno che i fondi non si esauriscano prima.

Se vivete in Emilia Romagna e siete amanti della bicicletta, allora questa è l’occasione per acquistare un nuovo modello. In questa regione infatti è ancora presente il bonus bici, il quale invece nelle altre regioni che vi hanno aderito (non tutte, per la verità) si è già esaurito. Sul sito della Regione si legge a tal proposito: “chi ha acquistato (a partire dal 7 agosto) o ha intenzione di acquistare una bicicletta o una cargo bike (bici da trasporto) a pedalata assistita dal 20 settembre 2023 e fino al primo luglio 2025, può chiedere un contributo alla Regione”.

Black Friday e bonus statali

Siamo così giunti ai bonus statali relativi agli elettrodomestici, senza dubbio i prodotti che vanno per la maggiore durante occasioni come il Black Friday.

Anche per quest’anno c’è la detrazione del 50% per chi acquista prodotti di questo tipo per un valore massimo di 8000 euro. L’agevolazione va estesa anche all’acquisto di mobili. Inoltre, poiché il limite di 8000 euro riguarda la singola unità, qualora il contribuente dovesse eseguire lavori di ristrutturazione su più unità, allora avrà diritto più volte al beneficio. Il che però in realtà non cambia la sostanza del risparmio, poiché il 50% di sconto o lo applichi alle varie parti o alla somma, rimarrà sempre il medesimo risparmio. Tra gli elettrodomestici, ci sono poi casi specifici che possono essere ancora più vantaggiosi. Ad esempio, ilpermette di arrivare fino al 65% di detrazioni. L’agevolazione è valida per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023.

E che dire invece del bonus cultura? In questo caso parliamo odi sostanziosi sconti per l’acquisto di libri. Chi è nato nel 2004 e ha avuto i 500 euro, può quindi usufruire anche di ulteriori sconti. Per quanto invece riguarda la Carta Docente, sarà possibile utilizzare i 500 euro ottenuti per effettuare acquisti anche relativi a pc e smartphone. Insomma, gli aventi diritto potranno sfruttare le offerte del Black Friday per spendere la propria carta docente ed effettuare acquisti che non sono invece previsti con il bonus cultura. Insomma, in attesa della grande Manovra 2024, possiamo ancora consolarci con qualche offerta che ci permetterà di portare a casa i nostri prodotti preferiti risparmiando qualcosina.

I punti chiave…