Altro che sanzioni dell’UE, a penare le pene dell’inferno siamo proprio noi. La Russia dice stop all’esportazione di benzina, e la nuova decisione di Putin può avere gravi conseguenze sui prezzi del carburante in Italia. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Le conseguenze della guerra

Sono da poco passati due anni dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, e a pagarne le conseguenze non sono soltanto i diretti interessati. Un conflitto bellico nel cuore dell’Europa, era inevitabile che avrebbe dato del filo da torcere a tutto l’occidente.

Di recente i sondaggi politici hanno indicato che gli italiani sono stanchi e iniziano a sostenere mal volentieri la causa ucraina, soprattutto per l’invio delle armi. Continuano a pensare però che la Russia andrebbe punita e trovano quindi le sanzioni la soluzione migliore che l’UE ha da offrire in tal senso. A quanto pare, però, siamo noi che ora rischiamo di subire le. Il Presidente russo ha infatti detto stop all’esportazione di benzina. Cosa cambia per l’Italia?

Cambia senza dubbio che il prezzo del carburante subirà a breve una nuova impennata. C’è da dire che tale decisione è a tempo determinato, ossia solo per un periodo di tempo, come a far capire che si tratta di un assaggio, una minaccia poco velata per rimettere l’Europa in riga e far sì che sia meno invadente in merito al conflitto bellico che vede Russia e Ucraina protagoniste. Ad ogni modo, da domani, venerdì primo marzo, per sei mesi non ci saranno più esportazioni di benzina provenienti dalla Russia. Un caso analogo si era verificato nel 2022, dopo le già citate sanzioni dell’UE. In quella occasione, il prezzo del diesel raggiunse quello della benzina.

Stop benzina, la punizione di Putin

Che la Russia sia tra i più grandi produttori di petrolio al mondo è cosa risaputa.

L’anno scorso Mosca ha estratto 43,9 milioni di tonnellate di oro nero e ne ha esportate 5,76, seconda solo all’Arabia Saudita. Lo stop alle esportazioni di benzina sarà generale e riguarderà quindi tutti i Paesi, tranne quelli alleati in questo momento al presidente russo. Stiamo parlando di Bielorussia, Kazakistan e Turkmenistan. Anche a settembre dello scorso anno era stato annunciato e messo in pratica tale blocco, ma in quel caso era durato solo 30 giorni. A preoccupare quindi è la durata estesa di ben, cosa che potrebbe avere conseguenze davvero pesanti per tutti.

Se a settembre però l’impatto sui prezzi nel nostro Paese non c’era stato, come detto nel 2022, a inizio conflitto, le conseguenze del conflitto si erano sentite eccome, soprattutto sui prezzi del diesel che, come detto, aveva superato quello della benzina. È innegabile però che le difficoltà maggiori gli italiani le hanno sentite sui costi del gas. Di recente però la Commissione Europea ha confermato che i Paesi occidentali sono riusciti a svincolarsi dalle forniture russe e quindi non dovrebbero esserci più problemi in tal senso. Rimane la preoccupazione invece per i due stati che al momento risultano essere particolarmente condizionati dalle scelte russe sull’esportazione della benzina, stiamo parlando di Libia e Tunisia, due stati africani geograficamente a noi molto vicini.

In sintesi…