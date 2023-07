Stipendio Meloni, quanto guadagna il Presidente del Consiglio?

E la prima volta che una donna sale al comando della politica italiana, la neo premier è una grande eccezione che però speriamo non divenga un unicum. Ma qual è lo stipendio della Meloni? Facciamo un po’ di conti in tasca alla Presidente del Consiglio e vediamo quanto guadagna.

Un dominio assoluto

Era da tempo che non si registrava una tale preferenza nell’elettorato italiano. La forza della coalizione è anche questa, e senza dubbio il centrodestra è sempre stato più coeso e pronto a scendere in campo unito, rispetto al centrosinistra. Ciò detto, Giorgia Meloni sta registrando davvero numeri incredibili in merito alle preferenze degli italiani e a ogni sondaggi ci rendiamo conto che colmare il gap sembra davvero un’utopia. Forse era dai tempi d’oro di Berlusconi che gli italiani non vedessero in un tale leader qualcosa di davvero forte e al tempo stesso convincente. Ma quanto guadagna la neo premier? Si tratta di un ruolo di grande responsabilità quindi è facile ipotizzare che il compenso sia proporzionale alla carica ricoperta.

se pensate però che per lei ci sia davvero uno stipendio da nababbo, allora vi sbagliate di grosso. Certo, parliamo di cifre senza dubbio importanti, cosa che noi comuni mortali possiamo solo sognare, ma comunque nulla a paragone dei grandi vip o dei maggiori imprenditori mondiali. In Italia il Presidente del Consiglio guadagna circa 80 mila euro l’anno (6.700 euro al mese). È questo dunque lo stipendio che la meloni intasca in qualità di premier. Si tratta comunque del compenso più alto, ad eccezione di quello ricoperto dal Presidente della Repubblica, che invece percepisce all’anno circa 239 mila euro.

Stipendio Meloni, i compensi della premier

Come dicevamo, l’importanza della carica fa già da sé quello che sarà poi lo stipendio.

Mentre gli italiani si interrogano quanto tempo durerà ladella Meloni, altri si chiedono qual è il suo stipendio. Abbiamo già risposto a quest’ultima domanda, mentre è impossibile capire quanto invece durerà il suo Governo . Come dicevamo, al momento i sondaggi politici indicano una netta preferenza nei suoi confronti, mentre il PD continua a latitare. Le previsioni potrebbero indicare una nuova risalita da parte del Movimento 5 Stelle, soprattutto ora che Conte si è dimostrato essere probabilmente l’unico oppositore coerente a, rifiutandosi di presenziare ai suoi funerali. Tale scelta deve senza dubbio aver convinto molti avversari del Cavaliere, mentre il centrosinistra ha perso probabilmente un’occasione per rimarcare la sua avversità alle politiche della destra.

Ciò detto, torniamo a parlare dello stipendio della Meloni, ma stavolta confrontandolo con gli altri leader politici degli altri paesi. Se la Giorgia nazionale guadagna circa 80 mila euro all’anno, quanto guadagnano invece gli altri presidenti? Ecco la classifica:

Il Primo ministro canadese, 260.200 dollari;

Il Primo ministro del Belgio: 262.964 dollari;

Il Primo ministro del Lussemburgo, 278.000 dollari;

Il Primo ministro neozelandese 325.546 dollari;

Il Cancelliere Austriaco, 328.600 dollari;

Il Cancelliere tedesco, 369.727 dollari;

Il Primo ministro australiano, 550.000 dollari;

Il Presidente degli Stati Uniti, 400.000 dollari;

Il Capo dell’esecutivo di Hong Kong, 568.400 dollari;

Il Primo ministro della Repubblica di Singapore, 1,61 milioni di dollari.

Riassumendo…