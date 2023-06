Sondaggi politici 23 giugno: Forza Italia supera la Lega, l’effetto Berlusconi si fa sentire

Dagli ultimi sondaggi politici elettorali emerge che la scomparsa di Silvio Berlusconi si fa sentire e molto. Dall’ultima rilevazione della Supermedia Agi/Youtrend si nota infatti il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. A circa dieci giorni dalla morte del Cavaliere, il partito di quest’ultimo continua a macinare consensi a scapito degli altri del centrodestra che invece scendono nelle intenzioni di voto.

Ieri per il nuovo Governo, intanto, è stata una delle giornate più difficili dal suo insediamento. Il motivo? La convalida del Mes. I partiti di maggioranza, ma anche M5S e Verdi-Sinistra, hanno scelto di non votare per cui la conseguenza è stata l’approvazione del testo del disegno di legge di ratifica del Mes avanzata dal Partito Democratico votata insieme a Italia Viva-Azione. La palla ora passa al Governo che tra una settimana dovrà decidere se affossare la ratifica del Mes impedendo di fatto l’entrata in vigore delle nuove funzioni del fondo Salva Stati.

Attendono, intanto, risposte dall’Italia anche le istituzioni Ue mentre il Governo sembra voglia prendere più tempo e rinviare il voto finale a dopo l’estate.

Se si votasse oggi, allora, cosa succederebbe?

La Supermedia nelle intenzioni di voto

La morte di Silvio Berlusconi ha avuto un impatto tangibile sulle intenzioni di voto degli italiani e lo rivela l’ultima Supermedia Agi/Youtrend. Dagli ultimi sondaggi politici, infatti, Fratelli d’Italia perde uno 0,3% e si porta al 28,8% mentre il Partito Democratico perde lo 0,2% portandosi al 20,4%.

Il partito che perde più consensi, però, è sicuramente il Movimento Cinque Stelle che cala dello 0,4% e si porta al 15,5%. Si nota poi il boom di Forza Italia che addirittura guadagna l’1,8% che è un ottimo dato. Grazie a tali consensi sale all’8,8% e scavalca quindi la Lega che perde lo 0,3% portandosi all’8,6%.

Male anche Azione e Italia Viva. Il partito di Calenda perde lo 0,3% così come quello capitanato da Renzi per cui il primo scende al 3,5% mentre il secondo al 2,7%. Verdi più Sinistra guadagnano invece lo 0,2% portandosi al 3,2% mentre +Europa resta stabile al 2,3%. Scende anche ItalExit dello 0,3% arrivando all’1,9% mentre Unione Popolare resta stabile all’1,4%. Quel che si chiede adesso, quindi, è se l’effetto Berlusconi durerà, questo lo si scoprirà nelle prossime intenzioni di voto.

Sondaggi politici 23 giugno: Forza Italia supera la Lega, l’effetto Berlusconi si fa sentire

Dalla Supermedia si evince che Forza Italia sale di molto nelle intenzioni di voto degli italiani superando la Lega di Salvini. Per quanto riguarda le coalizioni, invece, dagli ultimi sondaggi politici emerge che il Centrodestra guadagna un 1,1% portandosi al 47,2% mentre il Centrosinistra solo lo 0,1% arrivando al 25,9%. I pentastellati, come detto, scendono invece dello 0,4% e si portano al 15,5% mentre il Terzo Polo cala dello 0,6% arrivando al 6,2%.

Ci sono anche i sondaggi politici Tecné che delineano quali sono le intenzioni di voto degli italiani. Anche da essi si nota il boom di Forza Italia. I dati sono i seguenti: Fratelli d’Italia è al 29,6%, il Partito Democratico al 19,7%, il Movimento Cinque Stella è al 15,2% e Forza Italia all’11,5%. Seguono poi la Lega all’8,5%, Azione al 3,5%, i Verdi/Sinistra al 3%, Italia Viva al 2,5%, +Europa all’1,9% mentre gli partiti sono al 4,6%.

Riassumendo…

1. Dagli sondaggi politici della Supermedia e di Tecné si evince che l’effetto Berlusconi si fa sentire e di molto

2. Al comando restano sempre Fratelli d’Italia seguito da Pd e M5S

3. Forza Italia invece supera la Lega.

[email protected]