Sondaggi politici 21 giugno, si torna a parlare del problema dei migranti

Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Nuovi sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 21 giugno 2023, ci dicono cosa ne pensano gli italiani a riguardo e ci svelano nuovi scenari anche relativamente a importanti questioni che si affacciano nuovamente nel nostro paese. A tal proposito, i sondaggisti si interrogano sul problema immigrazione e girano la domanda ai nostri connazionali.

Il voto ai partiti

Leggera diminuzione del gap tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Ora sono 8,3 i punti percentuali che li separano. Ma chi voterebbero quindi oggi gli italiani? Se lo è chiesto SWG che ha rivolto il quesito agli italiani per conto di La7. Vediamo la risposta:

FRATELLI D’ITALIA 28,9

PARTITO DEMOCRATICO 20,5

MOVIMENTO 5 STELLE 16,0

LEGA 9,1

FORZA ITALIA 7,2

AZIONE 3,7

VERDI E SINISTRA 3,2

ITALIA VIVA 2,9

+EUROPA 2,5

PER L’ITALIA CON PARAGONE 2,2

UNIONE POPOLARE 1,5

NOI MODERATI 1,0

ALTRE LISTE 1,3

NON SI ESPRIME 38%

Sempre al vertice indisturbato il partito della Meloni, mentre tele ancora saldamente il terzo posto del podio il Movimento 5 Stelle, con ampio vantaggio sulla Lega, che pure ha rosicchiato qualche consenso rispetto alla scorsa settimana. Come dicevamo, però, non solo sondaggi politici relativi ai partiti. Lo studio di questa settimana prende in esame anche altre questioni dibattute nel paese, e non stiamo parlando della morte di Berlusconi, argomento ampiamente trattato in questi giorni.

Nel 2023 c’è stato un forte aumento degli sbarchi di migranti in Italia rispetto all’anno precedente. A questo proposito, quale delle seguenti affermazioni condivide di più? il Governo ha fatto scelte sbagliate come togliere la protezione speciale e limitare l’attività delle ONG 28

il Governo ha fatto quanto poteva, è l’Unione Europea che non ha fatto abbastanza 24

il Governo ha un atteggiamento troppo morbido nei confronti degli immigrati clandestini 21

il Governo ha fatto quello che era giusto fare, gli sbarchi sono aumentati per altre ragioni 11

non saprei 16

Ecco la domanda posta dai sondaggisti al campione:

Gli italiani puntano il dito contro il Governo per la situazione OMG.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo alle altre domande dei sondaggisti:

Sulla base delle trattative tra il Governo italiano e il resto dei paesi europei e dell’atteggiamento che la Commissione Europea ha nei confronti dell’Italia, ritiene che la solidarietà dell’Europa con l’Italia sul tema dei migranti negli ultimi mesi sia: aumentata 17

rimasta la stessa 48

diminuita 22

non saprei 13 In merito ai migranti che entrano nel territorio UE da diverse direzioni, quale fra le seguenti pensa sia la soluzione giusta? Ricollocare i migranti tra i paesi UE 53

Far rimanere gli immigrati nel paese in cui sono entrati per primi 5

Lasciare che gli immigrati vadano dove preferiscono 12

Espellere i migranti 18

Costruire un muro ai confini 3

Non saprei 9 In generale, quanto ritiene efficace l’attività e la strategia del Governo Meloni per difendere gli interessi dell’Italia sul piano internazionale? molto efficace 6

abbastanza efficace 30

poco efficace 39

per niente efficace 25

Gli italiani dunque esprimono una certa insoddisfazione in merito alle scelte del Governo sulla politica internazionale. Il campione utilizzato da SWG si basa su 800 partecipanti, quindi una interessante fetta di pubblico.

Riassumendo…