Cambiano i salari per i capi dell’amministrazione comunale in Italia. Lo stipendio dei sindaci nel nostro paese sta per avere un considerevole aumento. In pratica si parla di vero e proprio raddoppio per effetto di una norma relativa alla Legge di Bilancio 2022. Chi sono ora i rappresentanti che guadagnano di più in Italia? Scopriamolo insieme.

Un salario sempre più fortunato

Aver Sun buono stipendio oggi è qualcosa di davvero difficile, e ciò andrà poi a pregiudicare anche la nostra pensione futura.

“A decorrere dall’anno 2024 l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni”.

C’è però chi non ha di questi problemi e a giudicare daiin arrivo per il 2024, gli stipendi dei sindaci possono dirsi davvero fortunati. Tutto risale alla norma del governo Draghi, ossia la Legge di Bilancio 2022, nello specifico il comma 583 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, numero 234. Al suo interno si legge:

E dire che gli aumenti erano già arrivati negli ultimi due anni, per il 45% nell’anno 2022 e per il 68% nell’anno 2023. Senza considerare che sono state incrementate anche le indennità di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali. Insomma, la categoria è ampiamente tutelata in questo senso, ma a quanto pare i nostri sindaci possono fare un bel salto di gioia perché il loro conto in banca sta per essere ulteriormente rimpinzato, anzi addirittura raddoppiato in alcuni casi. Lo scopo di tutto ciò è quello di permettere agli amministratori comunali eletti dal popolo di dedicarsi esclusivamente alla loro attività politica, senza dover quindi svolgere un altro lavoro che toglierebbe tempo prezioso alla loro carica.

Ciò naturalmente ha un costo non da poco. Se nel 2006 le paghe dei sindaci erano state ridotte del 10%, negli ultimi anni con i vari aumenti si arrivati a una spesa statale che arriva a 100 milioni di euro nel 2020, 150 nel 2023 e 220 nel 2024.

Stipendio dei sindaci, chi prende di più?

Gli aumenti saranno stabiliti in base alle città di appartenenza, quindi non saranno uguali per tutti i sindaci. Si parte da aumenti di quasi il 100% per le metropoli, a scalare in base alla popolazione dell’80% per i comuni capoluogo di regione e di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. I comuni di Milano e Roma per esempio si ritroveranno dei sindaci con la paga raddoppiata. In sostanza Roberto Gualtieri e Beppe Sala percepiranno quindi 13.800 euro lordi al mese, ossia solo 4600 euro in meno del presidente della Repubblica Mattarella. Naturalmente, la retribuzione sarà invece più contenuta negli altri comuni del paese. e scommettiamo che, in questi mesi di crisi e con i rincari d’autunno in arrivo, molti italiani storceranno sicuramente il naso davanti a queste cifre.

Mentre molti italiani continuano a sperare in nuovi incentivi del Governo, altri si trovano a prendere atto del fatto che ci sono invece norme che ancora sembrano virare verso una politica che poco tiene conto delle esigenze delle famiglie più povere. I sindaci dei capoluoghi di Regione infatti potranno godere ora di un gruzzoletto davvero consistente. Ancora più cospicuo lo scatto di Comuni capoluoghi di provincia con più di 100 mila abitanti come Pescara o Perugia, con stipendi che in pochi anni quindi passeranno da circa 5000 euro al mese a 11 mila euro. Il colpo di scena però lo riserva il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, che in percentuale registra l’aumento più alto, ossia del 159%.

I punti chiave…