Stipendi piloti Formula 1, quanto guadagnano i campioni del mondiale?

Siamo nel clou del mondiale di F1 2023, e per l’occasione abbiamo deciso di andare a dare un’occhiata alla classifica degli stipendi dei piloti di Formula 1. Come si aggiorna la lista dei guadagni di questi campioni alla luce degli ultimi contratto stipulati con le rispettive scuderie? Scopriamolo insieme.

Un mondiale entusiasmante

Come sempre, anche questo mondiale di Formula 1 sta regalando non poche emozioni agli appassionati. La Red Bull di Verstappen vola e si è aggiudicata anche il GP d’Austria nel weekend, con la Ferrari di Leclerc che ha chiuso seconda. In questa settimana ci sarà il Gran Premio di Gran Bretagna, nella speranza che la classifica possa cambiare. Al momento c’è un netto dominio della Red Bull, con Verstappen e Perez, rispettivamente primo e secondo. Alonso completa il podio, mentre Hamilton è solo quarto. Per vedere la Ferrari invece dobbiamo andare al quinti posto con Sainz Jr. Per quanto riguarda i costruttori invece il distacco della Red Bull dalle inseguitrici è enorme, 377 punti contro il 178 della Mercedes e i 175 della Aston Martin.

La Ferrari è al momento fuori dal podio con 154 punti.

Ciò detto, vogliamo ora concentrarci sugli stipendi dei piloti di Formula 1. Verstappen sta volando, ma ciò non significa che in questo momento sia il più pagato, o forse sì? Gli appassionati sanno bene che questi campioni godono spesso di stipendi davvero faraonici, e tempo fa la sfida era tutta tra Hamilton e Vettel. Oggi quest’ultimo non gode più di tanto credito, mentre l’inglese continua a svettare tra le posizioni più alte della classifica, nonostante la sua Mercedes stia avendo non pochi problemi al mondiale, come si è visto anche durante l’ultimo GP in Austria. Ad ogni modo, i 20 piloti che compongono questa lista rappresentano il meglio del meglio, ma dando uno sguardo ai loro stipendi ci si accorge che c’è un divario enorme tra le prime posizioni e tutte le altre.

Stipendi piloti Formula 1, chi guadagna di più?

Dopo aver visto gli stipendi dei campioni del MotoGP, stavolta ci soffermiamo su quelli della Formula 1. È proprio Verstappen a incassare lo stipendio più alto per le sue performance in Red Bull. Sono ben 60 i milioni che il campione olandese si mette in tasca. Del resto, si è aggiudicato gli ultimi due mondiali, quello del 2021 e quello del 2022, confermando quindi anche quest’anno che al momento contro la Red Bull non ce n’è per nessuno. Al secondo posto abbiamo invece l’eterno Hamilton che, nonostante la Mercedes viva ormai all’ombra dei rivali, continua a incassare tanti quattrini. Ecco la classifica completa:

Max Verstappen (Red Bull) – 60 milioni di dollari

Lewis Hamilton (Mercedes) – 55 milioni di dollari

Charles Leclerc (Ferrari) – 24 milioni di dollari

Lando Norris (McLaren) – 20 milioni di dollari

Carlos Sainz (Ferrari) – 12 milioni di dollari

Sergio Perez (Red Bull) – 10 milioni di dollari

Valtteri Bottas (Alfa Romeo Sauber) – 10 milioni di dollari

George Russell (Mercedes) – 8 milioni di dollari

Esteban Ocon (Alpine) – 6 milioni di dollari

Fernando Alonso (Aston Martin) – 5 milioni di dollari

Pierre Gasly (Alpine) – 5 milioni di dollari

Kevin Magnussen (Haas) – 5 milioni di dollari

Alexander Albon (Williams) – 3 milioni di dollari

Zhou Guanyu (Alfa Romeo Sauber) – 2 milioni di dollari

Lance Stroll (Aston Martin) – 2 milioni di dollari

Nico Hulkenberg (Haas) – 2 milioni di dollari

Oscar Piastri (McLaren) – 2 milioni di dollari

Nick de Vries (AlphaTauri) – 2 milioni di dollari

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 1 milioni di dollari

Logan Sargeant (Williams) – 1 milioni di dollari

In sintesi…