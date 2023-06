MotoGP, quanto guadagnano i piloti, ecco gli stipendi

Tutto pronto per il mondiale di MotoGP. Siamo ormai ai nastri di partenza. La nuova stagione inizierà proprio oggi in questo weekend che va dal 24 al 26 giugno, e si concluderà a fine novembre. La domanda che però stavolta torriamo porci è quanto guadagnano i piloti di questo spericolato sport? Ecco gli stipendi dei campioni.

Una nuova stagione è in arrivo

Ci siamo, tutto è pronto e i motori ruggiscono. Il MotoGP sta per iniziare con la stagione 2023. Prima di concentrarci su quelle che sono le cifre che i campioni si mettono in tasca per i loro contratti con le scuderie, ecco il calendario completo di questa edizione del mondiale su due ruote.

24-26 marzo Portogallo

31 marzo-2 aprile Argentina

14-16 aprile Americhe

28-30 aprile Spagna

12-14 maggio Francia

9-11 giugno Italia

16-18 giugno Germania

23-25 giugno Olanda

4-6 agosto Gran Bretagna

18-20 agosto Austria

1-3 settembre Catalogna

8-10 settembre San Marino

22-24 settembre India

29 settembre-1 ottobre Giappone

13-15 ottobre Indonesia

20-22 ottobre Australia

27-29 ottobre Thailandia

10-12 novembre Malesia

17-19 novembre Qatar

24-26 novembre Valencia

Le dirette tv saranno affidate a Sky per una visione completa e con ogni dettaglio del mondiale.

MotoGP, quanto guadagnano i piloti?

Per gli appassionati che invece vorranno seguire alcune gare in chiaro, c’è TV8, la quale trasmetterà appunto il meglio del weekend. Per quanto riguarda invece i, gli esperti non possono non citare il solito Marquez, eppure dalle quote Snai si evincono altri protagonisti ancora più quotati, ossia i nostri Francesco Bagnaia ed Marco Bezzecchi. Saranno loro a contendersi il titolo finale? Lo speriamo vivamente.

E veniamo finalmente alla famosa domanda posta all’inizio di questo articolo.

Marc Márquez, Repsol (Honda) 12,5 milioni Maverick Viñales, Aprilia Racing (Aprilia) 10 milioni Fabio Quartararo, Monster Energy (Yamaha) 6 milioni Joan Mir, Repsol Honda (Honda) 6 milioni Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo (Ducati) 5 milioni Pol Espargaro, Tech3 (GasGas) 3,5 milioni Jack Miller, RedBull (KTM) 3 milioni Franco Morbidelli, Monster Energy (Yamaha) 3 milioni Alex Rins LCR, Honda (Honda) 3 milioni Joan Zarco, Pramac (Ducati) 2 milioni Alex Márquez, Gresini (Ducati) 1 milione Jorge Martin, Pramac (Ducati) 1 milione Aleix Espargaro, Aprilia Racing (Aprilia) 750.000 Miguel Oliveira, RNF (Aprilia) 625.000 Takaaki Nakagami, LCR (Honda) 500.000 Brad Binder, Red Bull (KTM) 500.000 Enea Bastianini, Ducati Lenovo (Ducati) 375.000 Fabio Di Giannantonio, Gresini (Ducati) 375.000 Luca Marini Mooney VR46 (Ducati) 300.000 Marco Bezzecchi, Mooney VR46 (Ducati) 250.000 Raul Fernandez, RNF (aprilia 250.000

Quantoi piloti della categoria più pesante dei motori su due ruote? Presto detto, ecco la classifica:

Non è la prima volta che ci occupiamo di stipendi, o meglio di quanto guadagnano certi sportivi. Interessante a tal proposito anche comparare i guadagni dei campioni del tennis, ad esempio, con quelli che si ottengono invece tramite i contratti con le scuderie nel mondo dei motori. Da come possiamo vedere, dunque, è ancora Marc Marquez il pilota di MotoGP più pagato al mondo, grazie a uno stupendo con Honda che arriva a 12 milioni e mezzo. Non se la passa affatto male anche Viñales con i suoi 10 milioni incassati da Aprilia. Il campione del mondo Francesco Bagnaia è invece solo quinto, con uno stipendio che arriva a 5 milioni grazie al contratto con Ducati. Chissà che il campione italiano non possa ripetersi in questa stagione, proprio come suggeriscono i bookmakers, e rinfoltire così i suoi incassi strappando un contratto più cospicuo.

In sintesi…