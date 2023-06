Squadre con più tifosi, ecco i club calcistici più amati al mondo

Che grande passione il calcio. Benché le nuove generazioni stiano facendo fatica a seguire questo sport, si tratta ancora del fenomeno sportivo più amato al mondo. Ma quali sono le squadre con più tifosi. Ecco la classifica dei club calcistici più amati. Tra le prime 15 ci sono ben 4 italiane, di quali si tratta? Scopriamolo insieme.

Il calcio come unica vera fede

Anche lo sport può diventare profilo, soprattutto quando si parla di attività sportive che riescono a catturare la massa. Probabilmente quando gli inglesi oltre 100 anni fa lo hanno inventato, non pensavano che l’industria calcistica avrebbe poi generato tanti soldi muovendo l’economia di interi paesi. I ragazzini di oggi non sembrano molto inclini a seguire match di 90 minuti, molti dei quali anche senza reti. Insomma, il tatticismo di questo sport è poco gradito ai giovanissimi di oggi, e per questo motivo si sta addirittura pensando a vere e proprie rivoluzioni, come ad esempio partite più brevi e senza intervalli. Le soluzioni potrebbero essere molteplici, tutte atte a catturare l’attenzione delle nuove generazioni.

Bisognerà però fare una profonda riflessione sui nostri tempi e capire perché, dopo oltre 100 anni, solo ora ci si sta accorgendo che l’appeal viene meno. Insomma, la poca adesione dei bambini di oggi verso questo sport rappresenta senza dubbio un sintomo che ha probabilmente cause molto più alte e complesse, e sarà materia di filosofi e sociologi indagarle. Ciò non toglie che il calcio è ancora popolarissimo, e che tante squadre godono di un seguito incredibile. Andiamo quindi finalmente a scoprire quali sono i club più seguiti nel mondo.

Squadre con più tifosi, quali sono?

I soldi i grandi club non li fanno soltanto con l’accesso alla Champions, ma anche con il merchandising per i tifosi sparsi in tutto il mondo.

La ricerca è stata condotta da, e ha scoperto che quelle che godono di un maggior numero di sostenitori sono le inglesi della Premier League. Si fanno comunque rispettare anche le italiane, ben 4 in lista. E al 15esimo posto di questa speciale classifica c’è proprio un’italiana, stiamo parlando della Roma, la quale vanta 22 milioni di supporters in giro per il mondo. Un posto sopra abbiamo poi l Borussia Dortmund, famosa squadra tedesca più volte vincitrice della Bundesliga. In tredicesima posizione c’è un’altra italiana. Si tratta della, il club più odiato e amato del nostro paese. Nel resto del mondo le cose sono un po’ diverse, infatti come detto i bianconeri sono fuori dalla top ten con 27 milioni. Dodicesima posizione per il Tottenham, squadra londinese.

All’undicesima posizione abbiamo invece il Paris Saint Germain, unico club francese in classifica. La top 10 invece si apre con un’altra tedesca, il Bayern Munich, forte di ben 45 milioni di tifosi nel mondo. Nono posto per l’Inter, che vanta 55 milioni di fans. Abbiamo già capito quindi qual è la squadra italiana con più tifosi nel mondo, ed è quella che occupa proprio l’ottava posizione, ossia il Milan. E come potrebbe essere altrimenti? Parliamo di uno dei club con più titoli mondiali. Settima posizione per il Liverpool, i quale vanta 100 milioni di tifosi. Al sesto troviamo invece il Manchester City, forte dei successi degli ultimi anni. Quinta l’Arsenal con 125 milioni di supporters. al quarto c’è il Chelsea con 145 milioni di fans. Il podio è invece occupato dal Real Madrid al terzo, un po’ a sorpresa, con 350 milioni di tifosi. Secondo posto per il Barcellona con 450 milioni, e primo assoluto il Manchester United con 650 milioni di tifosi.

Riassumendo…