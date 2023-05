Inter in Champions, quanto guadagna con la finale? E se addirittura la vince?

E fatta, i nerazzurri hanno superato i rossoneri e sono andati in finale. L’Inter in Champions è la notizia che ha entusiasmato molti italiani, ma probabilmente ne ha deluso altrettanti, visto che comunque anche la sua avversaria era un’italiana. Solo una poteva naturalmente accedere alla finalissima del 10 giugno, ma quanto guadagnano i nerazzurri da questa qualificazione?

Inter in Champions, un sogno che si avvera

Diciamoci la verità, i nerazzurri erano certamente meglio attrezzati del Milan, sia per l’ampiezza della rosa che per la condizione di alcuni giocatori chiave. I rossoneri infatti avevano perso Leao all’andata, forse il giocatore più determinante del nostro campionato, e si era inoltre infortunato anche Bennacer, uno degli elementi chiave di Pioli. Insomma, superare i nerazzurri era davvero complicato, molto più che affrontare il calante Napoli affrontato ai quarti. Ma ormai il dado è tratto, ha avuto ancora una volta ragione Inzaghi e ora il tecnico nerazzurro si gode la meritata finale. A Istambul dovrà però vedersela con il Manchester City di Guardiola che ieri ha passeggiato sul temibilissimo Real Madrid.

Il risultato è stato di 4 a 0 (complessivamente 5 a 1 tra andata e ritorno).

Diciamoci la verità, sulla carta i nerazzurri non hanno speranze, ma la palla è rotonda e in una partita secca può succedere di tutto. Sicuramente l’Inter dovrà giocare una partita molto abbottonata, ma allo stesso tempo di grande qualità, al fine di riuscire a imporre un ritmo alto e pungente nelle ripartenze. Ma questi sono problemi che dovrà risolvere Inzaghi, per quanto ci concerne invece vediamo di capire quanto al momento la squadra milanese si è portata a casa grazie al passaggio in finale.

Quanto guadagna con l’accesso finale?

L’incasso complessivo dell’Inter al momento è di circa 110 milioni di euro. Sono diversi i fattori che determinano questo risultato economico, eccoli elencati tutti:

Incassi per risultati 22,39 milioni (2,8 milioni la vittoria e 930 mila euro il pareggio)

ranking storico 15,9 milioni

bonus partecipazione 15,6 milioni

qualificazione alla finale 15,5 milioni

semifinale 12,5 milioni

quarti 10,6 milioni

ottavi 9,6 milioni

market pool 10,7 milioni

Come dicevamo il totale porta a una cifra davvero ragguardevole, nello specifico parliamo di 112,92 milioni. Tra le voci si è già evinto quanto è valsa la qualificazione alla finalissima del 10 giugno, ossia 15 milioni e mezzo di euro.

Inter Champions, e se dovesse vincere?

I tifosi nerazzurri facciano tutti gli scongiuri del caso, ma vogliamo essere obiettivi: le speranze per Barella e compagni di alzare la coppa sono davvero minime. Il City è una squadra galattica, e vuole assolutamente vendicare la finale persa due anni fa. Inoltre, anche ieri ha dato prova di forza contro i campioni in carica. Il 4 a 0 è addirittura un risultato bugiardo, visto che Cortouis ha negato almeno tre volte il gol al gigante norvegese Haaland. Non osiamo immaginare quali siano le quotazioni che i nerazzurri hanno per i bookmakers e per non scoraggiare ulteriormente i tifosi italiani preferiamo non riportarle.

Scherzi a parte, come dicevamo nel paragrafo precedente, in realtà in una partita secca tutto può succedere. L’Inter dovrà riuscire a fare una partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Coprirsi bene in difesa è il primo step, ma sarà importante anche non permettere ai palleggiatori inglesi di impostare il proprio ritmo partita. Il tiki taka di guardiola cresce di intensità col passare del tempo grazie a una fitta manovra di passaggi che costringe gli avversari a indietreggiare sempre più e a correre dietro al pallone senza mai toccarlo. Cosa che alla fine sfiacca mentalmente e fisicamente.

I centrocampisti dell’Inter dovranno quindi correre tanti, pressare e cercare di interrompere l’intensità che gli inglesi cercheranno di creare. Quindi, difesa arcigna e centrocampo aggressivo. Infine, dovranno riuscire a creare poche occasioni ma concrete, ossia contropiedi con qualità e opportunismo. Ok, ma detto questo, quanto guadagna l’Inter in Champions se vince anche la finale? La vittoria vale sempre 2,8 milioni di euro, ma alzare la coppa significa aggiungere altri 4,5 milioni, il valore che la UEFA ha stabilito per il successo nell’ultimo atto.