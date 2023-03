Spotify diventa social, l’app si rinnova con feed stile TikTok e non solo

Un mare di novità in arrivo per il nuovo Spotify. La popolare piattaforma di streaming musicale sta attuando una vera e propria rivoluzione e si trasforma sempre più in social, almeno nell’estetica, visto che i suoi feed ora stanno emulando tantissimo TokTok e Instagram. Vediamo quali sono le novità in arrivo.

Spotify sempre più social

La piattaforma non sarà snaturata nella sua ragion d’essere. La musica infatti rimarrà l’elemento centrale, ma esteticamente ci guarderà a un’interfaccia decisamente più social, emulando quelle dei grandi del settore, come Instagram e TikTok. Per la startup svedese, lo scopo è quello di aumentare le capacità di interazione dell’utente con i vari contenuti, che siano album musicali, playlist oppure podcast. Inoltre, i già citati feed saranno molto più in linea con le tendenze del mondo social, proprio come utilizzati dagli altri colossi del settore. Insomma, l’azienda ha annunciato quella che potrebbe essere la più grande rivoluzione dalla sua nascita ad oggi.

Cosa vedremo in questi nuovi feed? Come dicevamo, saranno improntati sulla falsariga dei social network di maggior tendenza, quindi avremo anteprime di video, album e podcast, ma sarà soprattutto migliorata la personalizzazione, puntando nettamente su contenuti che l’utente sembra poter apprezzare, in base alle sue preferenze pregresse e registrate nell’algoritmo. La prima pagina ospiterà tantissime anteprime, mentre la sezione superiore mostrerà, oltre ai soliti album e playlist, ulteriori anteprime contenenti anche dei video. L’obiettivo è quello di proporre nuovi contenuti in linea con gli interessi dell’utente.

Una nuova rivoluzione

Secondo Spotify, in questo modo aumenterà la connessione tra i fans e gli artisti. Ecco uno stralcio del comunicato:

“I nostri dati mostrano che tanti ascoltatori diventano appassionati fedeli dopo aver ascoltato un’anteprima di ciò che ascolteranno dopo, il che rende questa funzionalità semplicemente l’ultimo aggiornamento di una missione più grande per creare connessioni più profonde fra gli artisti e i fan”.

Dopo aver ascoltato un’anteprima, gli utenti potranno decidere se salvarla, scaricarla, condividerla o metterla in coda.

“Spotify è la prima piattaforma che abilita anteprime davvero integrate attraverso musica, podcast e audiolibri, e ora stanno iniziando a essere distribuiti agli utenti Free e Premium in tutto il mondo su iOS e Android”.

In questo caso, le azioni si riferiranno non all’e, ma al contenuto integrale. Nel comunicato stampa si legge:

Introdotta finalmente anche l’autoriproduzione dei podcast, quindi una volta terminato un episodio, partirà in automatico quello successivo, se presente in catalogo. Tra le novità, l’arrivo di anteprime anche per gli audiolibri, che però saranno presenti soltanto per il mercato statunitense, britannico, australiano e neozelandese.