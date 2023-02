Facebook e Instagram cambia tutto con la nuova spunta blu: cosa si paga e quanto costerà

Addio ad Instagram e Facebook del tutto gratis. Dopo Twitter, che aveva introdotto la spunta blu a pagamento, anche Meta ha deciso per Facebook e Instagram di seguire lo stesso procedimento. L’annuncio è arrivato da Mark Zuckerberg, che ha parlato di una novità, Meta Verified, un nuovo abbonamento che offrirà non solo la verifica degli account ma anche alcune funzionalità premium. Ma quando arriverà in Italia e quanto costerà? Fino ad oggi, la spunta blu è stata un marchio di autorvolezza di un profilo, ma con il nuovo abbonamento diventa una vera e propria certificazione di autenticità dei profili.

Facebook e Instagram cambia tutto e si dovrà pagare per avere Meta Verified

Servirà anche per “per avere protezione extra contro i furti di identità e un accesso rapido al servizio di assistenza”. Quanto costerà? Il servizio avrà un prezzo di 11,99 dollari al mese, che salgono a 14,99 dollari mensili per chi ha iOS.

Quello che non è ancora chiaro, è se la spunta blu sarà trasferibile da Facebook o Instagram o viceversa o se per ogni social servirà un diverso abbonamento. Anche se dallesembra che dovrebbe bastare una volta sola. Chi sceglie di abbonarsi a Meta Verified, avrà a disposizione un supporto dedicato e il monitoraggio dell’account per evitare furti di identità.

In più avranno anche una priorità nei commenti di altri e più evidenza nella pagina Explore e carosello dei Reels. Insomma, in poche parole, chi pagherà avrà una maggiore visibilità rispetto a chi sceglierà di non farlo. Altre novità prevedono che su Instagram si potranno utilizzare Sticker esclusivi per le Storie, mentre su Facebook si avranno 100 stelle gratis al mese per supportare altri creator.

Quando arriva in Italia

Non tutti potranno accedere a. Per potersi abbonare, infatti, sarà necessario rispettare alcuni requisiti. La nuova spunta blu, infatti, prevede di dover presentare un documento di identità, avere almeno 18 anni, associare il profilo al nome completo, con una foto in cui si vede il volto, avere l’autenticazione a due fattori e una cronologia di post per dimostrare di essere profili attivi.

Per adesso il nuovo abbonamento debutterà in Australia e Nuova Zelanda per un test ma poi sarà disponibile in altri mercati. Quindi, l’arrivo in Italia è certo ma non c’è ancora una data. Si parla di qualche mese, molto probabilmente, il tempo per effettuare tutte le analisi e capire anche le reazioni degli utenti.

La nuova spunta blu di Facebook e Instagram, rappresenta il primo passo di un cambio di paradigma del modello di business delle piattaforme. Quindi da un modello gratis per tutti, si punta a un modello fatto di servizi e sottoscrizioni. Il 2022 è stato un anno difficile per i social che hanno visto frenare il loro giro d’affari. Inflazione e incertezze economiche hanno poi frenato ancora di più la crescita. Quello che è certo è che si tratta di un cambio epocale. Si tratta, in sostanza – e come scrive anche Repubblica – di una risposta all’aumento del numero di utenti al netto di una preoccupante riduzione dei ricavi.