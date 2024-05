Non è nemmeno ancora arrivato al giro di boa il 2024, eppure Forbes ha già stilato quello che è un vero e proprio redditometro per gli sportivi più pagati dell’anno. di quali si tratta? Diverse le discipline sportive che quest’anno sono entrate nella top ten, sul podio ci finisce perfino il golf, uno sport che sembra davvero rinato dopo gli investimenti fatti dai facoltosi emiri.

La nuova classifica con la top 10

Anche quest’anno non mancano le sorprese, e stavolta riguardano gli sportivi più pagati secondo la nuova classifica offerta da Forbes.

Innanzitutto, la prima sorpresa arriva sul tempismo della lista offerta dagli esperti. Siamo soliti infatti conoscere queste classifiche a fine anno, o all’inizio di quello nuovo, classiche che in quest’ultimo caso si riferiscono a quello precedente. È bene precisare che la classifica tiene in considerazione sia i guadagni per l’attività da sportivo che quelli extra sportivi tra sponsorizzazioni e diritti di immagine vari. Ampio spazio anche ai calciatori, mentre le posizioni più alte sono occupate dal basket e dai colossi della NFL. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo subito a vedere quali sono idello sport quest’anno:

10) LAMAR JACKSON (NFL): 100.5 milioni di dollari

In campo: 98.5 milioni

Fuori dal campo: 2 milioni

9) STEPHEN CURRY (Basket): 102 milioni di dollari

In campo: 52 milioni

Fuori dal campo: 50 milioni

8) KARIM BENZEMA (Calcio): 106 milioni di dollari

In campo: 100 milioni

Fuori dal campo: 6 milioni

7) NEYMAR (Calcio): 108 milioni di dollari

In campo: 80 milioni

Fuori dal campo: 28 milioni

6) KYLIAN MBAPPE’ (Calcio): 110 milioni di dollari

In campo: 90 milioni

Fuori dal campo: 20 milioni

Sportivi più pagati, la top 5

Prosegue la nostra classifica offertaci da Forbes con gli sortivi più ricchi, stavolta entriamo nella top 5. Dopo aver scoperto quali sono i presidenti più ricchi del mondo del calcio, ecco gli atleti dello sport in generale che quest’anno si stanno aggiudicando le cifre economiche più importanti.

5) GIANNIS ANTETOKOUNPO (Basket): 111 milioni di dollari

In campo: 46 milioni

Fuori dal campo: 65 milioni

4) LEBRON JAMES (Basket): 128 milioni di dollari

In campo: 48.2 milioni

Fuori dal campo: 80 milioni

3) LIONEL MESSI (Calcio): 135 milioni di dollari

In campo: 65 milioni

Fuori dal campo: 70 milioni

2) JON RAHM (Golf): 218 milioni di dollari

In campo: 198 milioni

Fuori dal campo: 20 milioni

1) CRISTIANO RONALDO (Calcio): 260 milioni di dollari

In campo: 200 milioni

Fuori dal campo: 60 milioni

Come detto, le migliori posizioni se le guadagnano ancora una volta i super campioni del calcio. Nonostante abbiano ormai abbandonato i campionati più competitivi e blasonati, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continuano a essere i calciatori più ricchi del pianeta, grazie ai loro contratti faraonici fuori dall’Europa. Il portoghese figura addirittura come il primo in classifica, mentre l’argentino completa il podio. Al secondo posto troviamo invece Jon Rahm, campionissimo del mondo del golf.

