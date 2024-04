Se la classifica ci arriva dagli esperti di Forbes, allora non c’è che prenderla sul serio. Stavolta la nota piattaforma si concentra sui presidenti di calcio e in generale sugli uomini che ruotano intorno a questo sport e hanno fatto una grande fortuna in termini economici. In poche parole, chi sono i più ricchi? Scopriamolo insieme con una doppia classifica che prende in esame anche i più ricchi nel mondo dello sport in generale.

Proprietari sportivi più ricchi

Non c’è che dire, quando si parla di ricchezza lo sport sa ancora offrire tanto.

Steve Ballmer, 121 miliardi di dollari (8°): Los Angeles Clippers (basket);

Mukesh Ambani, 116 miliardi (9°): Mumbai Indians (cricket);

Carlos Slim, 102 miliardi (14° uomo più ricco al mondo): Real Oviedo (calcio);

Rob Walton, 77,4 miliardi (19°): Denver Broncos (football USA);

Mark Mateschitz, 39,6 miliardi (31°): RB Lipsia (calcio), Team Red Bull (F1);

Masayoshi Son, 32,7 miliardi (51°): Fukuoka SoftBank Hawks (baseball);

François Pinault, 31,6 miliardi (54°): Stade Rennais (calcio);

Robert Hartono, 26,5 miliardi (71°): Como (calcio);

Daniel Gilbert, 26,2 miliardi (73°): Cleveland Cavaliers (basket);

Michael Hartono, 25,5 miliardi (76°): Como (calcio);

David Tepper, 20,6 miliardi (94°): Carolina Panthers (football USA), Charlotte Fc (Calcio);

Steve Cohen, 19,8 miliardi (97°): New York Mets (baseball);

James Ratcliffe, 16,5 miliardi (111°): Manchester United, Nizza e Losanna (calcio), Team Ineos (ciclismo);

Stanley Kroenke, 16,2 miliardi (115°): Arsenal (calcio), Los Angeles Rams (basket), Denver Nuggets (basket);

Philip Anschutz, 15,3 miliardi (125°): LA Galaxy (calcio);

Henry Samueli, 14,1 miliardi (132°): Anaheim Ducks (hockey);

Jerry Jones, 13,8 miliardi (137°): Dallas Cowboys (football USA);

Ricardo Salinas Pliego, 13,4 miliardi (144°): Mazatlán F.C. (calcio);

Shahid Kahn, 12,2 miliardi (162°): Fulham (calcio), Jacksonville Jaguars (football Usa);

Giorgio Armani, 11,3 miliardi (177°): Olimpia Milano (basket).

Presidenti di calcio più ricchi

Dal calcio al basket, passando per cricket e altri sport, i presidenti e i proprietari di noti club che ruotano nell’orbita dello sport in generale possono davvero competere con i grandi imprenditori. Ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e andiamo subito a vedere qual è la classifica dedicata ai più ricchi in generale, dopodiché ci concentreremo sui presidenti dipiù facoltosi a livello economico. Ecco la classifica della prima categoria:

Ed eccoci ora passare al clou dell’articolo, ossia la classifica dedicata ai presidenti di calcio più ricchi.

Carlos Slim, 93 miliardi di dollari (18° uomo più ricco al mondo) – Real Oviedo;

François Pinault, 40,4 miliardi (28°) – Stade Rennais;

Dietrich Mateschitz, 34,7 miliardi (37°) – RB Lipsia;

Robert Hartono, 24,2 miliardi (61º) – Como;

Michael Hartono, 23,1 miliardi (65º) – Como;

James Ratcliffe, 22,9 miliardi (67°) – Nizza-Losanna;

Stanley Kroenke, 12,9 miliardi (138°) – Arsenal;

Shahid Kahn, 12,1 miliardi (144°) – Fulham

Ricardo Salinas Pliego, 10,9 miliardi (161°) – Mazatlán F.C. (Messico);

Philip Anschutz, 10,9 miliardi (161°) – LA Galaxy;

Rocco Commisso, 8 miliardi (322°) – Fiorentina;

Dan Friedkin, 6,4 miliardi (432°) – Roma;

Dmitry Rybolovlev, 6,4 miliardi (432°) – AS Monaco;

Todd Boehly, 6,1 miliardi (477°) – Chelsea;

John Henry, 5,1 miliardi (597°) – Liverpool;

Famiglia Saputo, 4,3 miliardi (734°) – Bologna;

Renzo Rosso, 3,7 miliardi (871°) – Vicenza;

Florentino Perez, 2,8 miliardi (1187°) – Real Madrid;

Farhad Moshiri, 2,7 miliardi (1238°) – Everton;

John Elkann, 2,6 miliardi (1286°) – Juventus;

Peter Lim, 1,9 miliardi (1694°) – Valencia;

Pier Silvio e Marina Berlusconi, 2,1 miliardi ciascuno (1545°) – Monza;

Giovanni Arvedi, 1,8 miliardi (1764°) – Cremonese;

Famiglia Glazer, 1,7 miliardi (1851°) – Manchester United

Antonio Percassi, 1,6 miliardi (1945°) – Atalanta;

Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,1 miliardo ciascuno (2545°) – Sassuolo;

Danilo Iervolino, 1 miliardo (2692°) – Salernitana.

Naturalmente, alcuni nomi sono già visibili dalla classifica precedente, e quindidel Real Oviedo è il più ricco al mondo. Qualche tempo fa invece avevamo scoperto che i fratelli Hartono, proprietari del Como , sono i più ricchi per il calcio italiano. Per quanto riguarda la Serie A invece al primo posto svetta Commisso, patron della Fiorentina. Ecco la classifica:

