Robert Budi e Michael Hartono continuano a incrementare i propri guadagni e anche Forbes, da sempre attenta a questi dettagli, se n’è accorta. I proprietari del Como quindi ora risultano tra i più ricchi avendo scalato nuovamente la classifica dei 100 più facoltosi al mondo. Ecco in che posizione sono ora.

La città sogna

Nonostante sia reduce da una sconfitta pesante a Brescia, i tifosi del Como 1907, il club calcistico guidato dal tecnico Osian Roberts neo assunto, è in terza posizione nella classifica di Serie B e per questo motivo i tifosi continuano a sognare una clamorosa promozione in Serie A.

Non è però questa classifica a far particolarmente sognare i tifosi, bensì la forza economica dei fratelli Hartono, i proprietari del Como calcio. In controtendenza rispetto a quasi tutti gli altri super ricchi della classifica Forbes (tanto che anche Musk perde colpi e viene superato in prima posizione), i due fratelli continuano a incrementare i propri. La loro principale attività si concentra sulla produzione di sigarette Djarum, ossia prodotti indonesiani.

Naturalmente, si districano abilmente anche in altri impegni, come appunto quello di gestire il club succitato. Il colosso di sigarette che hanno ereditato dal padre nel 1963 però è davvero ricco di impegni, visto che comprende anche la Banca Centrale dell’Asia, l’elettronica, le piantagioni e varie altre proprietà. Insomma, stiamo parlando di due fratelli che possono a pieno titolo vantarsi di essere tra i più ricchi del paese. Ma a che posto sono su Forbes? È presto detto, Robert e Michael si trovano rispettivamente al 61esimo e al 65esimo posto nella classifica dei più ricchi del mondo.

Proprietari del Como super ricchi

Lo scorso anno Michael aveva un patrimonio netto di 22,3 miliardi di dollari, cosa che lo rendeva l’uomo più ricco dell’Indonesia. A quanto pare, dunque, le kretek, sigarette ai chiodi di garofano, sono particolarmente apprezzate in patria.

La parola “kretek” è un’onomatopea che deriva dal caratteristico crepitio che i chiodi di garofano fanno mentre bruciano. In patria sono consumate da circa il 90% dei fumatori. Questo perché hanno una tassazione molto bassa, cosa che permette di avere un costo particolarmente conveniente rispetto alle sigarette tradizionali. Ma torniamo a parlare della classifica. Abbiamo lasciato i proprietari delnella 61esima e 65esima posizione. Ma cosa accade invece nelle posizioni di testa?

Ebbene, come già annunciato, Musk perde il primo posto. Con i suoi soli 180 miliardi di scende al secondo e si fa superare ancora una volta da Bernard Arnault, che adesso vanta un patrimonio di 211 milioni di dollari. Al terzo posto abbiamo invece l’immancabile Jeff Bezos, patron di Amazon, con i suoi 114 miliardi. Il podio è quindi già completato. Piccola chicca per i curiosi: l’età media di questi super ricchi è di 65 anni, mentre il più vecchio in classifica è il magnate delle assicurazioni George Joseph che con i suoi 101 anni suonati detiene un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari. Per contrappasso, il più giovane dei ricchi è l’italiano di Luxottica Clemente Del Vecchio. 3,5 miliardi di patrimonio a soli 18 ani di età.

