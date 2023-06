Spiagge più care d’Italia, quanto costerà una giornata al mare durante l’estate 2023

Estate fa sempre rima con spiagge. Anche se il mese di giugno è iniziato con il tempo incerto, gli italiani sognano e programmano già le vacanze al mare. L’estate 2023, però, sarà ricordata come una delle più care di sempre per il prezzo delle vacanze, ma anche di lettini e ombrelloni in spiaggia. Non è un segreto, ormai, che oltre ai voli aerei molti cari, sono nettamente incrementate le tariffe degli alberghi e delle strutture ricettive, così come quello degli stabilimenti balneari. I prezzi di lettini e ombrelloni in spiaggia sono fortemente aumentati e per un gazebo, questa estate, possono spendere fino a mille euro.

Aumenti fino al 10%

Come abbiamo visto più volte, andare in vacanza questa estate sarà molto più caro. Costeranno di più voli, alberghi, campeggi, villaggi, case vacanze, ma anche le spiagge. Secondo il Codacons, ombrelloni, lettini e sdraio registrano aumenti medi del +10% al +15% con punte del 25% in alcune località.

Le spiagge dove affitttare un ombrellone costa caro

Ormai, per noleggiare ombrellone e lettino durante un weekend si spendono sui 30-35 euro. Ma in alcuni casi va ancora peggio. In Salento, ad esempio, per un gazebo si può pagare fino a mille euro. Anche altre note spiagge hanno aumentato i prezzi ma, nonostante tutto, quest’estate ci sarà un pienone di turisti. Ma quali sono le spiagge più care Secondo la nota associazione, alcune spiagge saranno molto più costose di altre per quanto riguarda il noleggio giornaliero di ombrelloni e lettini.

Tra le spiagge più care ci sono “Le Cinque Vele Beach Club” a Marina di Pescoluse (LE). Qui per un gazebo con tavolino, lettini, teli da mare e aperitivo, si possono spendere fino a 1.010 euro rimborsabile oppure , 960 euro senza rimborso.

Un’altra spiaggia molto cara è il“Twiga” a Forte dei Marmi, dove per una tenda araba con sofa, letti king size, 1 sedia e 1 tavolino, si spendono 600 euro.Nella lista delle spiagge più care, c’è anche l’Hotel Excelsior al Lido di Venezia. Per una capanna con lettino, cuscino, materasso, due sedie a sdraio, tavoli e tre teli da spiaggia la spesa è di 515 euro.Non va meglio all’Augustus Hotel a Forte dei Marmi, dove si spende fino a 500 euro per una tenda deluxe.

Molto cara anche Nikki Beach in Costa Smeralda, la spesa qui si aggira sui 500 euro, mentre a Eco del mare a Lerici per una cabina deluxe con ombrellone la spesa arriva a 352 euro.

Altre spiagge molto care sono Lido Pettolecchia a Savelletri: 300 euro per un gazebo per 4 persone,Des Bains a Venezia, dove per un gazebo per 4 persone si spendono 230 euro. C’è poi Hotel Romazzino in Costa Smeralda, dove la spesa per 1 sdraio e ombrellone, 200 euro a persona mente a Phi beach a Baja Sardinia e Capri beach Club, si spendono 180 e 100 euro.

Spiagge più care d’Italia, ecco quanto costerà un giorno al mare durante l’estate 2023

Per una famiglia, quindi, una giornata al mare, considerando lettino, ombrellone, consumazioni presso i lidi, parcheggio, carburante, costerebbe tra i 100 e i 110 euro.

Ad aumentare, inoltre, sono anche i costi di cibi e bevande presso le spiagge, fino al 10% . Secondo i dati Istat, quindi, a causa dei rincari c’è stata una crisi delle vendite ma i supermercati registrano un aumento dei ricavi. Secondo Assoutenti, la spesa alimentare degli italiani è calata di 7,1 miliardi di euro su base annua.

Riassumendo