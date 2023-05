Spiagge più belle d’Italia secondo The Guardian

“A-Abbronzatissima. Sotto i raggi del sole. A due passi dal mare” cantava Edoardo Vianello e che canticchiano già da ora gli italiani. La primavera, infatti, è arrivata e la voglia di sole e mare sale sempre più, nonostante sia ancora un po’ presto, viste le temperature. Quali sono allora spiagge più belle d’Italia per godere appieno di aria pulita e del massaggio stimolante della sabbia? Ce lo dice il quotidiano britannico The Guardian che ha stilato la classifica delle cinque spiagge più belle della nostra meravigliosa penisola.

La top 5

Sole, acqua di mare, aria pulita, sabbia e buonumore: ecco quali sono i benefici principali di una vacanza al mare. Grazie al The Guardian, poi, si possono scegliere anche le spiagge più belle d’Italia da visitare almeno una volta nella vita.

Tra queste c’è San Michele in Sirolo nel Conero (Marche). Si tratta di quella più grande e caratteristica di questa località grazie alla sabbia fine, al bianco delle falesie di roccia, al verde della pineta e all’azzurro del mare.

Questo tratto di Adriatico, infatti, è di un colore insolito: tra l’azzurro, il cristallino e il turchese. Tale spiaggia è ancora più suggestiva perché si trova all’interno del parco regionale del Monte Conero, un’area protetta di 6000 ettari alla quale si arriva percorrendo i sentieri tra gli alberi.

C’è poi, tra le spiagge più belle d’Italia, anche Punta Suina che si trova a Gallipoli in Puglia. Essa è un vero angolo di paradiso grazie all’acqua cristallina, alla macchia mediterranea selvaggia e alla scogliera bassa. Al tramonto, poi, questo luogo diventa ancora più bello e suggestivo per lo splendido panorama.

Le altre spiagge più belle d’Italia

La parte di spiaggia di Punta Suina si alterna a zone rocciose e piccole calette erbose. La particolarità è che l’acqua è più calda di alcuni tratti di costa adriatica.

C’è poi Sa Colonia a Chia in Sardegna tra le spiagge più belle d’Italia. La sabbia è molto soffice e bianchissima mentre le acque sono turchesi per cui sembra davvero di trascorrere delle ore in un paradiso terrestre. Questo luogo è l’ideale sia per chi ama le immersioni, grazie ai fondali e alle acque limpide, che per coloro amano la natura. Qui si trova infatti lo stagno di Spartivento dove nidificano e vivono molte specie rare.

Anche una spiaggia della Sicilia è considerata tra le più belle della nostra penisola. Parliamo di Calamosche che è ubicata nella riserva naturale di Vendicari. Per raggiungerla, però, occorre percorrere un lungo tratto a piedi. La fatica, però, è ricompensata dalla suggestione del luogo. Proprio perché si trova dentro una riserva naturale, essa è priva di servizi per cui è necessario portare con sé viveri e acqua.

Infine c’è la spiaggia di Sperlonga che si trova vicino al promontorio del Circeo. Gode di una sabbia dorata che la rende una meraviglia per chi ama il mare. Da più di vent’anni, poi, sul mare di Sperlonga sventola la bandiera blu che è un riconoscimento internazionale per la qualità dell’acqua e la vivibilità della costa. Per chi ama gli sport, poi, lunga la costa sabbiosa ci sono club di vela, scuole di kitesurf e stabilimenti attrezzati.

Insomma non è necessario per forza recarsi ai Caraibi per godere di spiagge belle e incontaminate. Anche la nostra penisola ne offre molte, altrettanto affascinanti.

