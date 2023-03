Le 20 spiagge più belle del mondo, la classifica 2023 di Tripadvisor

Arrivano come ogni anno i premi di Tripadvisor relativi alle migliori spiagge del mondo. In questo periodo dell’anno, infatti, molte persone iniziano a pensare all’estate, al mare, alle lunghe giornate in spiaggia e magari alla scelta della vacanza. E così la nuova classifica di Tripadvisor viene in aiuto e ci mostra le 20 spiagge più belle del mondo, premiate proprio dagli utenti della nota piattaforma. Tra le tante bellissime, con acqua turchese e sabbia fine, ce n’è anche una italiana, già molto nota e sempre presenta nella famosa lista annuale.

Le 20 spiagge più belle del mondo, nella classifica c’è anche un’italiana

La spiaggia più bella del mondo è quella di Baia do Sancho, in Brasile, un lido isolato da cui si accede solo tramite gradini. Una volta arrivati si rimane estasiati dal paesaggio e dalle scogliere. Sul podio c’è anche la spiaggia di Eagle Beach ad Aruba, una spiaggia estesa dalle acque limpide, che si conferma anche una delle più belle al mondo.

Terza posto per Cable Beach in Australia. Di questa spiaggia dicono che è perfetta per fare passeggiate, nuotate, e ammirare tramonti. A vederla, infatti, sembra davvero un sogno.

Non è calda e bianca ma nera e super affascinante. È la spiaggia di Reynisfjara Beach in Islanda, nota per la sabbia scura e gli scenari mozzafiato che lasciano senza parole.

Al quinto posto troviamo la spiaggia di Grace Bay Beach alle isole Turks e Caicos, caratterizzata da acque cristalline e sfumature di colori, che contrastano con la sabbia chiarissima.

In classifica c’è anche la Praia da Falesia dell’Algarve, in Portogallo. Qui grandi scogliere di sabbia rosa si mescolano alla sabbia bianca e i colori dell’Oceano.

Gli altri lidi premiati

E ancora troviamo la, sull’ isola di Havelock in India. Qui le foreste di mangrovie fanno da sfondo a sabbia bianca e acqua turchese. Nella classifica delle spiagge più belle al mondo troviamo anche la, da sempre nella nota classifica di Tripadvisor. Per arrivare servono 20 minuti di camminata, che però saranno ampliamenti ripagati dallo scenario che ci si ritrova davanti.

Nelle ultime due posizioni figurano Varadero Beach a Cuba, una spiaggia da sogno- come l’hanno definita i viaggiatori, e Ka’anapali Beach alle Hawaii, perfetta per attività di ogni tipo e per trovare un po ‘ di pace.

Altre spiagge premiate sono Siesta Beach in Florida, Driftwood Beach in Georgia, Manly Beach in Australia, Seven Mile Beach alle isole Cayman , La Concha Beach in Spagna, Kelingking Beach in Indonesia, Playa de Muro Beach in Spagna, Playa Manuel Antonio in Costa Rica, Ipanema Beach in Brasile e Nungwy Beach in Tanzania.