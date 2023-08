Spiagge piu belle d’Europa, ecco le più amate su Instagram e le più instagrammabili

L’estate 2023 sarà ricordata come una delle più care di sempre a causa del rincaro dei prezzi di voli, hotel, pacchetti vacanze e trasporti. Gli italiani, però, non vogliono rinunciare a viaggiare, soprattutto ora che il periodo covid e l’emergenza è alle spalle e si è tornati alla piena normalità. Per questo in molte località turistiche si è registrato il tutto esaurito. Come ogni anno saranno le mete di mare quelle più prese d’assalto ma quali scegliere? Ormai una larga fetta di italiani usa i social e ama postare foto e video delle proprie vacanze, soprattutto quando si tratta di spiagge bianche, villaggi di pescatori e luoghi caratteristici. Ossia luoghi instagrammabili che hanno successo sui social e permettono di ottenere like e commenti. Ma quali sono queste spiagge?

Quella di Positano è in assoluto la spiaggia europea più amata su Instagram

Secondo il sito Weloveholidays, compagnia di viaggi online, Positano è in assoluto la spiaggia europea più amata su Ig.

Il portale ha fatto una classifica delle venti spiagge europee più amate sui social e quella campana risulta la più votata. Su Ig sono state condivise 2.585.875 milioni di foto su Positano, ecco perché risulta tra le mete estive più ambite e amate sui social. Subito dietro troviamo le Cinque Terre, in Liguria, con 2.479.239 post, al terzo posto c’è la spiaggia spagnola di Sitges, in Catalogna. Ormai le persone si fanno ispirare dai social anche per i viaggi, ecco perchè le prime posizioni di Positano e Cinque Terre, fanno anche molta pubblicità a queste due località molto visualizzate su Instagram e di conseguenza un ottimo traguardo per il turismo.

Positano, perla della Costiera Amalfitana, con i suoi scorci magnifici, la spiaggia di Marina Grande e le calette di Clavel e Remmese, ma anche la Grotta dello Smeraldo e il Sentiero degli Dei, che collega Positano ad Agerola, risulta, quindi, tra le località più amate su Instagram per quanto riguarda il turismo estivo.

Spiagge piu belle d’Europa, ecco le più amate su Instagram e le più instagrammabili

Anche le Cinque Terre, con le località di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore spiccano in questa classifica. Nella classifica, però, non mancano anche altre mete italiane come Polignano a Mare, in Puglia, con più di 800mila post e San Vito Lo Capo, in Sicilia, con più di 367mila hashtag e post. Poi ci sono varie mete estere, come Puerto Banus, a sud-ovest di Marbella, in Spagna e Maspalomas, a sud di Gran Canaria, che si piazzano quinte e sesta.

Sempre in Spagna troviamo Nerja e Tossa de Mar, in Costa Brava, che si piazzano undicesima e quindicesima. Al quarto posto, invece, si trova Inselt Sylt, nel gruppo delle isole Frisone Settentrionali in Germania, e ancora Binzer Strand, Warnemünde, Usedom, Südstrand, Weisse Düne tutte località tedesca che spiccano nella top 20.

L’Olanda si piazza nona con l’isola di Texel, mentre la Norvegia premia Kristiansand decima. In Francia tra le le località più instagrammabili troviamo Etretat, in Normandia, mente in Inghilterra Durdle Door, spiaggia del Dorset. Non manca il Portogallo con la località di Costa de Caparica.

Queste destinazioni, quindi, sono molto amate sui social e ispirano ogni giorno migliaia di visitatori.

