Spiagge più belle del mondo 2023, arriva la classifica del World’s 50 Best Beaches

Arriva la classifica delle spiagge più belle del mondo 2023 del World’s 50 Best Beaches. Nello stilare la lista, il portale si è avvalso dell’aiuto di oltre 750 tra i migliori giornalisti di viaggio, influencer, agenzie di viaggio, redattori e blogger.

In vista delle vacanze, gli italiani prediligono scenari marini per cui quest’indagine potrà proprio fare al caso loro, almeno di chi avrà la possibilità economica di potersi spostare in giro per il mondo. L’aereo è il mezzo di spostamento prediletto per raggiungere mete lontane ma i costi, come si sa, quest’anno sono lievitati.

Con un po’ di anticipo nella programmazione del viaggio, però, si potranno trovare delle ottime offerte per godere di mare limpido, sabbia da sogno e scenari che faranno letteralmente mozzare il fiato.

Ma vediamo quali sono le spiagge più belle del mondo molte delle quali risultano sconosciute a molti come la prima in classifica.

Cinque scenari paradisiaci da non perdere assolutamente

Pronti a preparare le valigie e affondare i piedi nella sabbia bianca e soffice? Desiderate rilassarvi sotto le palme ondeggianti consumando, magari, un buon cocktail e immergervi in acque cristalline? Questo articolo, allora, fa proprio al caso vostro.

L’elenco delle spiagge più belle del mondo sono state classificate proprio per le esigenze di tutti ovvero per i giorni di sole all’anno, la temperatura media, la natura incontaminata, la balneabilità e la distanza.

Partiamo dalla posizione numero 8. Per arrivare in tale luogo bisogna spostarsi in Islanda dove c’è la spiaggia di Reynisfjara, quella nera che si trova a centottanta chilometri circa dalla capitale. Questo posto si può raggiungere passando dal villaggio di Vik e il periodo migliore per visitarla è luglio-agosto anche perché le temperature non superano quasi mai i 15 gradi.

Spostandosi alle Hawaii, troviamo invece quella di Honopu che è completamente isolata dato che non vi è alcun sentiero o strada per raggiungerla. Come si fa allora per arrivarci? Semplice, con una barca o un gommone e il periodo migliore per visitarla è tra aprile e novembre in quanto c’è bassa marea e l’oceano è calmo (la temperatura raggiunge nel periodo estivo i trenta gradi).

Volando alle Isole Vergini si resta invece rapiti dalla baia di Trunk la cui spiaggia fa parte del parco Nazionale. Si tratta di un’area protetta e incontaminata ma per arrivarci si deve sostenere un costo. È da aprile a giugno il periodo migliore per andarci in quanto si evitano gli uragani e i tanti turisti.

Alle Isole Cook, si trova invece la spiaggia quinta classificata che è l’Isola di One Foot dove sembrerà di stare in paradiso. Qui si troverà sabbia finissima e l’acqua sarà di un colore azzurro cobalto. Quando andarci? Per godere al meglio di questo paradiso in terra il periodo migliore sarebbe quello tra settembre e dicembre.

Chiudiamo la prima tranche delle spiagge più belle del mondo con quella di Whitehaven che si trova in Australia. Il punto di forza? La sabbia bianca che è composta dal 98,9% di silice pura per cui è rinomata per essere una delle più pure al mondo. Da settembre a novembre è il periodo giusto per recarsi in tale luogo.

Sul podio, invece, al terzo posto, troviamo la Hidden Beach nelle Filippine che è unica nel suo genere. È infatti una baia che sembra un laghetto e per arrivarci bisogna utilizzate la barca. Vista la stagione secca, sarebbe preferibili recarsi lì tra dicembre e l’inizio di aprile.

Pronti per le altre due mete, siamo quasi giunti al traguardo. In seconda posizione troviamo Anse Source D’Argent nelle Seychelles con le basse acque turchesi e la bianca spiaggia sabbiosa. Sicuramente avrete visto qualche immagine di questa spiaggia dato alcune scene di Cast Away o di Robinson Crusoe sono state girate qui. Quando andarci allora? I mesi ideali sono giugno, luglio e agosto.

E dopo questa lunga carrellata di spiaggia, ecco che vi comunichiamo qual è la regina. Si tratta di Lucky Bay in Australia che addirittura è lunga cinque chilometri ed è nota per la sua sabbia bianca e per le acque cristalline. Sarebbe ideale andarci tra metà dicembre e fine marzo.

