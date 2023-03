SOS satellitare Apple, è ufficiale, la funzione arriva in Italia gratuita per due anni

Altro che iPhone giallo, la grande novità è che la funzione SOS satellitare di Apple arriverà anche in Italia e sarà gratuita per ben due anni. L’azienda statunitense ha annunciato la disponibilità a partire già dalla fine del mese. Vediamo come funziona questo nuovo servizio in dirittura d’arrivo.

SOS satellitare Apple, di cosa si tratta?

Innanzitutto partiamo dalle basi: a cosa serve un servizio di SOS satellitare? Naturalmente, si tratta di una funzione che ci consente di effettuare innanzitutto chiamate di emergenza. Pensiamo ad esempio alle zone montuose del sud Italia, oppure alcune parti della Sardegna e delle Alpi. Si tratta di zone del nostro paese prive di segnale. Ecco che un servizio di emergenza satellitare ha quindi il suo scopo ben preciso. Apple però ha pensato di inserire questo servizio in maniera graduale, anche perché le infrastrutture non consentono ancora di renderlo attivo in tutti i paesi del mondo. Per questo motivo, l’azienda ha optato per un rollout relativo anche alle esigenze della nazione.

Negli Stati Uniti, ad esempio, le zone prive di copertura del segnale sono tantissime, quindi la precedenza è stata data agli States, anche se francamente, se non fosse stato così, ci saremmo stupiti a prescindere, visto Apple è comunque statunitense. Insomma, il servizio SOS satellitare di Apple è sicuramente qualcosa di molto utile, e gioca d’anticipo su Android che proprio di recente ha annunciato la medesima funzione per i suoi smartphone grazie alla collaborazione con Qualcomm.

Quando arriva in Italia?

Indiscrezioni suggeriscono che il servizio SOS satellitare di Apple arriverà nel nostro paese già a fine mese. Sembra infatti ormai certo che da fine marzo gli iPhone italiani potranno inviare messaggi di testo ai satelliti geostazionari.

“Il servizio sarà incluso a titolo gratuito per due anni dalla data di attivazione di un nuovo iPhone 14 o iPhone 14 Plus. Inoltre, chi ha acquistato un modello di iPhone 14 prima che la funzione SOS emergenze via satellite fosse disponibile riceverà due anni di servizio a titolo gratuito a partire dalla data in cui il servizio verrà messo a disposizione.”

Tale servizio sarà gratuito per 24 mesi in tutto il mondo, mentre non si conosce ancora il suo costo al termine dei due anni gratis, ma si paventa l’ipotesi possa essere inserito nel servizio Apple One. Ecco uno stralcio del comunicato ufficiale rilasciato dall’azienda della mela morsicata:

Queste dunque le direttive dell’azienda di melafonini. Buone notizie quindi per coloro che vogliono acquistare l’iPhone 14, ma anche per chi lo ha già acquistato, in quanto riceverà i 2 anni gratuiti di servizio una volta che lo stesso verrà reso attivo.