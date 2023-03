Sondaggi politici: vola il PD e la destra in crisi si arrocca su Giorgia Meloni

C’è un dato particolarmente rilevante che è stato diffuso oggi dai sondaggi politici EuromediaResearch per La Stampa, che racconta lo stato di salute della coalizione di governo. Secondo Ghisleri, infatti, circa un cittadino su due (il 48,8% degli intervistati) ritiene che nell’esecutivo si agitino forti malumori e tensioni. Il dato è rilevante perché anche il 36,2% di coloro che dichiarano di votare Forza Italia hanno espresso i medesimi dubbi.

Qualcosa nella compagine di governo non sembra funzionare, con una Giorgia Meloni che continua a cannibalizzare l’elettorato di destra, evidentemente sempre più polarizzato. Interessante notare un ulteriore aspetto: per gli italiani l’inflazione e l’aumento dei prezzi sono di gran lunga il primo problema con il 48,6%, mentre la questione degli sbarchi, sulla quale punta l’esecutivo, risulta essere centrale ‘solo’ per il 26,2% degli intervistati.

I dati della Supermedia dei sondaggi politici

Nella giornata di ieri sono stati diffusi anche i dati relativi alla cosiddetta Supermedia, uno degli indicatori più precisi in quanto raccoglie i dati di tutti i maggiori sondaggi politici usciti nelle ultime due settimane.

Se Fratelli d’Italia si conferma primo partito e in crescita, a stupire sono il netto calo di Forza Italia e ancor più della Lega, e la crescita costante del Partito Democratico, guidato da Elly Schlein. Ma Giorgia Meloni tiene e rilancia: Fratelli d’Italia si conferma in buona salute con il 29,7% e la crescita dello 0,4%. A calare notevolmente è la Lega di un disperso Salvini che perde lo 0,7% e scende all’8,5% Forza Italia lascia sul campo lo 0,4% e si ferma al 6,6%. Sempre rimanendo nell’area della destra, si segnala l’1,0% di Noi Moderati (-0,2%), e il 2,1% stabile di Italexit.

Passando all’opposizione, il Partito Democratico di Elly Schlein fa segnare un +0,9% e sale al 19,7%. La distanza da FdI è del 10,0% netto. Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,2% ed è al 15,7% e alla ricerca di un’identità precisa. Anche il Terzo Polo lascia sul campo tre decimali e scende al 7,3%. Verdi e Sinistra Italiana guadagnano uno 0,4% e salgono al 3,2%. In crescita anche l’Unione Popolare che fa segnare un +0,4% e un risultato dell’1,8%.

I dati dei sondaggi Ixè

Concludiamo l’analisi degli ultimi sondaggi politici in ordine di tempo con quelli rilasciati dall’istituto demografico Ixè.

In questo caso la distanza tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico è ancora minore, poco più del 7%: il partito della Meloni infatti è dato al 28,9% (+0,2%), mentre il partito della Schlein è al 21,1% con una crescita dell’1,0%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle è al 15,5% (-0,7%), la Lega all’8,1% (+0,1%), Forza Italia al 6,8% (+0,6%), Terzo Polo al 6,7% (-0,3%), Verdi e Sinistra Italiana al 3,9% (-0,7%). Tutti gli altri partiti e movimenti si fermano al di sotto della soglia del 2%.

[email protected]