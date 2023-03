Sondaggi politici 29 marzo, Fratelli d’Italia non riderà ancora per molto

Siamo pronti per un nuovo appuntamento dedicati ai sondaggi politici dei partiti. Come al solito daremo uno sguardo non solo ai partiti, ma anche all’attualità con studi approfonditi relativi ad alcuni temi del momento. Per ora però, come al solito, precedente all’elettorato in merito ai partiti. Chi voterebbero oggi gli italiani?

Sondaggi politici 29 marzo

Per questi aggiornamenti relativi a oggi, mercoledì 29 marzo, ci affidiamo ad SWG che ha stilato la classifica delle preferenze degli italiani per conto di La7. Chi voterebbero oggi i nostri concittadini secondo il campione dei sondaggisti? Ecco le percentuali:

FRATELLI D’ITALIA 29,6 PARTITO DEMOCRATICO 20,4 MOVIMENTO 5 STELLE 15,6 LEGA 8,0 AZIONE – ITALIA VIVA 8,0 FORZA ITALIA 6,4 VERDI E SINISTRA 3,4 +EUROPA 2,7 PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,8 UNIONE POPOLARE 1,7

ALTRE LISTE 2,4

NON SI ESPRIME 36%

Il partito della Meloni, oggi a capo del Governo, ride ancora. Lo scenario politico sta però evidentemente cambiando e questi potrebbero essere i primi segnali di questo mutamento ormai in atto da qualche settimana. Continua a crescere infatti il consenso per il PD, così come si assottiglia ancora di più il distacco tra il partito della Meloni e quello della Schlein. Certo, il distacco di oltre 9 punti percentuali rimane notevole, a è innegabile che gli italiani stanno recependo positivamente l’arrivo nella nuova leader nel partito Democratico, da sempre accusato di non avere un capo carismatico alla sua guida.

Gli altri studi dei sondaggisti

Come sempre, ci dedichiamo ora agli altri approfondimenti con nuovi sondaggi politici. Spazio ancora ad SWG con la fiducia al Presidente del Consiglio e agli altri esponenti principali degli altri partiti politici. Ecco la domanda e la successiva risposta in percentuali di gradimento:

Lei ha molta, abbastanza, poca o nessuna fiducia in:

Giorgia Meloni 39

Elly Schlein 30

Giuseppe Conte 26

Matteo Salvini 19

Carlo Calenda 17

Silvio Berlusconi 16

Nicola Fratoianni 15

Maurizio Lupi 14

Matteo Renzi 12

Angelo Bonelli 10

La Meloni gode ancora del consenso popolare, ma è innegabile quanto evidente l’incredibile scalata al vertice operata dal neo segretario del PD.

Il caro bollette sta asfissiando il paese

Per l’ultima trance di sondaggi politici invece ci spostiamo dalle parti di Emg Different, i quali hanno chiesto agli italiani:

Secondo lei quale dovrebbe/dovrebbero essere la priorità/le priorità per il Governo (possibili più risposte):

Aumentare fondi per la sanità /50

Contrastare il carovita con sgravi fiscali o incentivi 50

Aumentare salari e pensioni /48

Gestire l’immigrazione /35

La sicurezza /27

Aumentare fondi per la scuola /18

Non risponde /4

Abbiamo un ex aequo in questo caso. Secondo gli italiani infatti i fondi per la sanità e carovita hanno la medesima importanza in questo momento. Il caro bollette infatti si è fatto sentire enormemente negli ultimi mesi, quindi è naturale che l’elettorato stia sperando in nuovi incentivi e sgravi fiscali atti ad aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà.