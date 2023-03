Sondaggi politici al 27 marzo: il Pd gode, effetto Schlein senza sosta prosegue ancora

Gli ultimi sondaggi politici Agi-Supermedia/Youtrend premiano ancora il Partito democratico, in crescita dello 0,9% rispetto alla precedente rilevazione. Un’ulteriore conferma, dunque, che l’effetto Schlein non è affatto svanito, anzi. D’altronde nei giorni scorsi anche Demopolis era stato chiaro, evidenziando un recupero di quasi due milioni di voti da parte dei dem nell’ultimo periodo. Se il Pd sorride, il centrodestra piange. L’ultimo sondaggio in collaborazione tra Agi e Youtrend mostra un calo nell’ordine di un punto percentuale per la coalizione espressa dall’attuale maggioranza, complici le flessioni di Lega e Forza Italia.

Intenzioni di voto Agi-Supermedia Youtrend ad oggi lunedì 27 marzo

Ecco le intenzioni di voto degli italiani secondo l’ultimo sondaggio elaborato da Agi-Supermedia Youtrend per l’ultima settimana di marzo.

Fratelli d’Italia: 29,7% (+0,7%)

Partito democratico: 19,7% (+0,9)

Movimento 5 Stelle: 15,7% (-0,2)

Lega: 8,5% (-0,7)

Terzo Polo: 7,3% (-0,3)

Forza Italia: 6,6% (-0,4)

Verdi/Sinistra Italia: 3,2% (+0,4)

+Europa: 2,1% (-0,3)

Italexit: 2,1% (=)

Unione Popolare: 1,8% (+0,4).

Da sottolineare i quattro punti che ora separano il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, nonostante dopo le dimissioni di Letta i grillini avevano compiuto un passo in avanti importante.

Sondaggi politici Agi-Supermedia Youtrend: il Partito democratico in forte recupero

I nuovi sondaggi politici di Agi e della Supermedia Youtrend spingo il Partito democratico a 10 punti percentuali da Fratelli d’Italia. Prosegue dunque a gonfie vele il recupero del Pd sulla prima posizione occupata da FdI di Giorgia Meloni, con 10 punti che separano le due forze politiche. Una distanza non più proibitiva per i dem, con la missione Elly Schlein che continua a gonfie vele a distanza di poche settimane dalla sua elezione. La volontà è di riuscire a ricucire lo strappo dato a tutti gli altri partiti dal partito di Giorgia Meloni è evidente, mentre la premier è alle prese con nuove fibrillazioni in seno alla coalizione di centrodestra.

Lega in forte calo, male Forza Italia

Le recenti tensioni tra i partiti di maggioranza non hanno contribuito a migliorare la situazione nella casa del centrodestra, anzi. L’ultimo sondaggio politico di Agi-Supermedia Youtrend spinge la Lega a una quota inferiore al 9%, piazzandosi all’8,5%. Non vanno meglio le cose per Forza Italia, di recente alle prese con un profondo cambiamento tra coordinatori e capogruppi. Il partito di Silvio Berlusconi è in calo di quasi mezzo punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Chi invece sembra non accusare il momento negativo è Fratelli d’Italia, che passa dal 29,0% al 29,7%, mettendo così una pezza all’emorragia di voti della coalizione.