Sondaggi politici, la sfida di Schlein a Meloni: continua la galoppata del PD

La luna di miele degli italiani con Giorgia Meloni prosegue, ma i dati degli ultimi sondaggi politici di Piazzapulita mostrano come la Schlein stia dando al Partito Democratico una ventata di novità che continua a piacere agli elettori. In realtà, Fratelli d’Italia e il governo in carica mantengono un livello molto alto di fiducia, seppur in leggera contrazione.

L’effetto Cutro, in cui l’opposizione sperava, non c’è stato, ma qualcosa nello scenario politico italiano sta cambiando. Il confronto al Question Time tra Schlein e Meloni ha dato la cifra di quello che sarà lo scontro politico dei prossimi mesi e, forse, anni. Intanto, il governo è alle prese con la riforma fiscale, che sembra, almeno per il momento, favorire chi ha redditi medi e penalizzare chi ha redditi bassi.

Ma le sfide sono innumerevoli, e riguardano la tenuta del paese all’interno di un orizzonte geopolitico globale che sta mutando rapidamente.

I dati sulle intenzioni di voto degli italiani nei sondaggi politici di Piazzapulita

Il primo dato da sottolineare è che Fratelli d’Italia continua godere di ampio consenso tra gli elettori. Il risultato complessivo è del 29,8% delle intenzioni di voto, seppur con un leggero calo dello 0,2% rispetto alle rilevazioni precedenti. Ma bisogna anche tenere conto che alle politiche del 2022, FdI aveva preso il 26,0%. Prosegue invece la rinascita del Partito Democratico, rivitalizzato da Elly Schlein, che raggiunge il 19,5% con una crescita in una settimana dello 0,6%. Anche i dem si trovano al di sopra del risultato elettorale delle politiche, quando i consensi si erano fermati al 19,1%. I sondaggi politici di Piazzapulita mostrano anche come il Movimento 5 Stelle sia più o meno costante negli ultimi mesi: con il 15,8%, perde lo 0,2% ma è comunque al di sopra del 15,4% delle politiche.

La Lega resta stabile al 9,0%, mentre sono dati in leggerissima crescita dello 0,1% Azione e Italia Viva con un risultato complessivo dell’8,1%. Forza Italia guadagna lo 0,1% e arriva al 6,2%: la crisi però è netta rispetto alle politiche quando il partito di Berlusconi aveva preso l’8,1%. Chiudono Verdi e Sinistra Italiana con il 3,1% (-0,4%, probabilmente l’effetto Schlein), +Europa al 2,7% (-0,1%) e infine Italexit stabile all’1,9%.

La fiducia nel governo e la fiducia nei leader

Un dato molto particolare viene fuori dai sondaggi che hanno analizzato la fiducia nel governo e nei leader di partito. Il governo Meloni raccoglie ‘soltanto’ il 35,0 di consensi, un risultato non così alto come ci si potrebbe attendere, anche se la premier in persona raccoglie una fiducia complessiva del 46,0 (in calo di un punto).

Gli italiani sembrano insomma credere personalmente in Giorgia Meloni, ma notevolmente meno nell’operato in generale dell’esecutivo. Nella classifica dei leader più apprezzati, Elly Schlein è al secondo posto, candidandosi a essere l’anti-Meloni, con il 32,0 e una crescita di un punto percentuale. Al terzo posto si trova Giuseppe Conte con 29,0 e il calo di un punto. Il resto della ‘classifica’ vede Carlo Calenda stabile con 26,0 e Salvini stabile con 25,0. Chiudono, entrambi in calo di un punto, Silvio Berlusconi con 19,0 e Matteo Renzi con 11,0.

