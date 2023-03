Sondaggi politici al 13 marzo: Fratelli d’Italia in salute, Pd sempre davanti al M5S

I nuovi sondaggi politici di Termometro Politico mostrano l’ennesima settimana positiva del Partito democratico. Tutto merito di quello che è già stato ribattezzato come effetto Schlein, vincitrice a sorpresa delle ultime primarie. Una bella notizia per il Pd da una parte, una cattiva notizia per il Movimento 5 Stelle dall’altra. Non è un mistero infatti che la vittoria di Elly Schlein alle primarie porti i 5 Stelle in una posizione di difficoltà maggiore rispetto alla vittoria di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e da ieri, domenica 12 marzo, presidente del Partito democratico su proposta della stessa Elly Schlein.

Sondaggi politici Termometro Politico: le intenzioni di voto ad oggi lunedì 13 marzo

Fratelli d’Italia: 29,2%

Partito democratico: 18,0%

Movimento 5 Stelle: 16,8%

Lega: 9,3%

Azione/Italia Viva: 7,6%

Forza Italia: 7,2%

Italexit: 2,4%

+Europa: 2,3%

Sinistra Italiana/Verdi: 2,2%

Democrazia Sovrana Popolare: 1,6%

Unione Popolare: 1,3%

Sondaggi politici: buon momento per la coalizione di Centrodestra, meno per Calenda e Renzi

E se il Movimento 5 Stelle è alle prese con una crisi di voti in qualche modo preannunciata, lo stesso discorso non vale per Fratelli d’Italia, anzi.

La forza politica guidata dall’attuale premier si conferma nettamente come primo partito in Italia, con oltre 11 punti percentuali sopra il Partito democratico. La crescita di Fratelli d’Italia non è l’unico dato positivo per l’attuale maggioranza di governo, dato che la crescita viene condivisa anche da Lega e Forza Italia.

Un altro partito che non sembra aver beneficiato dell’elezione di Elly Schlein come nuova segretaria del Partito democratico è Azione/Italia Viva. Il tandem Carlo Calenda-Matteo Renzi, dopo un ottimo risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche, in quest’ultimo periodo sta attraversando un momento di difficoltà. Nel nuovo sondaggio di Termometro Politico, ad esempio, il Terzo Polo è in calo al 7,6%.

Sondaggi Termometro Politico: cresce la fiducia degli italiani nei confronti di Giorgia Meloni premier

Aumenta dunque la forbice di distanza con la Lega, mentre Forza Italia è distante ora meno di mezzo punto percentuale.

Nell’ultimo sondaggio politico realizzato da Termometro Politico nella settimana appena conclusasi, gli intervistati hanno mostrato un aumento della loro fiducia nei confronti dell’azione della premier Giorgia Meloni, il cui dato è in crescita al 44,5%. Le tempistiche del sondaggio sono successive alla tragedia dei migranti e contemporanee al Consiglio dei Ministri tenutosi a Cutro nella giornata di giovedì 9 marzo, al termine del quale il governo ha approvato il decreto migranti. La novità più significativa è l’introduzione di un nuovo reato che va a punire gli scafisti che si rendono responsabili della morte di una o più persone con pene da 20 a 30 anni.