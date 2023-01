Sondaggi politici regionali Lombardia al 9 gennaio: Majorino ha quasi raggiunto Fontana

Il prossimo mese, nelle date di domenica 12 e lunedì 13 febbraio, si terranno le elezioni regionali in Lombardia per eleggere il nuovo governatore della Regione. In corsa ci sono Attilio Fontana (governatore uscente), Pierfrancesco Majorino (candidato centrosinistra) e Letizia Moratti (ex vicepresidente, sostenuta dal Terzo Polo). I nuovi sondaggi politici IZI vedono la rimonta di Majorino, ormai vicinissimo alle percentuali assegnate a Fontana. Intanto cresce anche la Moratti, seppur staccata rispetto agli altri due candidati.

Comunque vada, per il Terzo Polo sarà un importante banco di prova, alla luce anche dei singoli voti che verranno conteggiati per ciascun partito. Infatti, la formazione politica guidata da Calenda può ottenere un risultato superiore al 10%, issandosi così a seconda forza politica alle spalle di Fratelli d’Italia e davanti alla Lega.

Sondaggi politici sulle elezioni regionali in Lombardia: le ultime intenzioni di voto (dati IZI)

Ecco quali sono le percentuali assegnate a ciascun candidato dagli ultimi sondaggi politici dell’istituto IZI:

Attilio Fontana: 43,2%

Pierfrancesco Majorino: 39,0%

Letizia Moratti: 17,8%

Il governatore uscente Fontana può contare sull’appoggio della coalizione di centrodestra, vale a dire Fratelli d’Italia, Lega Nord, Forza Italia e Noi moderati.

Cresce fiducia per Francesco Majorino

Concorrono al raggiungimento del 43% anche le liste civiche che sostengono l’ex sindaco di Varese dal 2006 al 2016, esponente di lungo corso della Lega. FdI si conferma come primo partito in Lombardia con una percentuale di voti superiore al 27%, a conferma dei dati nazionali che attestano la forza politica della premier Giorgia Meloni intorno al 30%. Al momento la Lega è doppiata , trovandosi al 13%, risultato comunque migliore rispetto a quello ottenuto da Forza Italia, che si conferma intorno al 6%.

Cresce nel frattempo la fiducia per Francesco Majorino all’interno della coalizione di centrosinistra, che comprende Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra Italiana più alcune liste civiche.

Secondo gli ultimi dati elaborati dall’istituto IZI, il candidato del centrosinistra è a soli 4 punti percentuali dal governatore uscente. Tanto basta per allungare la contesa verosimilmente al ballottaggio. In quel caso la partita tornerebbe a riaprirsi, con il Terzo Polo che diventerebbe a questo punto l’ago della bilancia.

Che l’ex vicepresidente della Regione Lombardia potesse aspirare a un ruolo decisivo nella corsa a nuovo governatore era da subito chiaro a tutti. Ora che la conferma arriva anche dai sondaggi a poco più di un mese dalle elezioni, il Terzo Polo può iniziare a pensare alle mosse future da intraprendere. Da che parte si schiereranno Calenda e Renzi nell’eventualità di un sempre più probabile ballottaggio?