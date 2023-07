Sondaggi politici oggi 7 luglio: si placa l’effetto Berlusconi, cosa ne pensano gli italiani della gestazione per altri?

Sono arrivati, come ogni settimana, i sondaggi politici elaborati dalla Supermedia a cura di Youtrend per Agi. Quello che si nota di più è che si è placato l’effetto Berlusconi. Forza Italia registra, infatti, uno sgonfiamento dell’1% rispetto al picco registrato a seguito della scomparsa del Cavaliere.

Sulle intenzioni di voto degli italiani, intanto, non sembrano incidere in modo negativo le ultime vicende legate alla Santanché che hanno scatenato molte polemiche a seguito delle recenti inchieste giudiziarie e giornalistiche.

Ecco, allora, cosa e chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle elezioni.

Gpa e Adozioni per tutti

Oltre ai sondaggi politici elaborati dalla Supermedia, ci sono anche quelli dell’Associazione Bimedia sulla Gpa e sulle adozioni per tutti. È stato chiesto agli intervistati se sono favorevoli o meno a rendere la “gestazione per altri” un reato universale. Con tale termine, per chi non lo sapesse, si intende la pratica medica che è già vietata nel nostro paese con la quale una donna metta a disposizione, a pagamento o gratis, il proprio utero per portare avanti una gravidanza di un’altra coppia (etero-omosessuale) mediante l’ovulo di un’altra donna. Al momento il Parlamento si sta muovendo affinché tale pratica diventi un reato universale ovvero un reato per il quale i cittadini italiani che ne usufruiscono all’estero sarebbero sanzionati. Ebbene, il 30% comunica di essere favorevole in ogni caso mentre il 15% favorevole se la pratica non è “fortemente normata” nello Stato nel quale viene effettuata.

Il 9% ha detto di essere contrario ma solo quando è gratuita mentre il 38% ha risposto di essere contrario in ogni caso. Solo l’8% ha detto di non sapere.

Sempre Bimedia ha chiesto agli italiani se sono d’accordo con la richiesta della Procura di Padova. Come tutti sapranno, infatti, qualche giorno fa è balzato sotto i riflettori il caso della Procura di Padova che ha chiesto la cancellazione dagli atti di nascita del nome della madre non biologica di trentatre bambini. Esattamente dei figli di due donne avuti con la pratica dell’inseminazione artificiale. Il 37% ha detto di essere d’accordo, il 50% contrario e il 13% non si è espresso.

Infine è stato chiesto agli intervistati se secondo loro, l’istituto di adozione dei bambini, dovrebbe essere esteso alle coppie omosessuali. Il 49% ha detto di si, il 39% ha di no e il 12% di non sapere.

Sondaggi politici oggi 7 luglio: si placa l’effetto Berlusconi, cosa ne pensano gli italiani della gestazione per altri?

Grazie ai sondaggi di Bimedia, si conosce l’opinione degli italiani sulla gestazione per altri e se è giusto che diventi un reato universale. Per quanto concerne, invece, gli ultimi sondaggi politici elaborati dalla Supermedia, si evince che Fratelli d’Italia, nonostante la questione Santanché, resta stabile al comando guadagnando addirittura uno 0,3% rispetto alla settimana scorsa. Si porta quindi al 29,1%.

Il Pd, invece, cala dello 0,2% e arriva al 20,2% mentre il Movimento Cinque Stelle rosicchia quello 0,2% portandosi al 15,7% contro il 15,5% di due settimane fa.

Anche la Lega guadagna uno 0,2% portandosi all’8,8% mentre Forza Italia scende dell’1% per cui sembra che si sia sgonfiato l’effetto Berlusconi. Scende al 7,8% contro l’8,8% di due settimane fa mentre Azione e Italia Viva guadagnano rispettivamente lo 0,1% e lo 0,3%. Il primo partito capitanato da Calenda si porta quindi al 3,6% mentre quello guidato da Renzi al 2,7%.

Infine, Verdi e Sinistra perdono lo 0,1% e si portano al 3,1%. Per quanto concerne le forze minori, +Europa perde lo 0,2% e scende al 2,1%, Italexit perde lo 0,1% e si porta all’1,8% mentre Unione Popolare guadagna lo 0,1% e si porta all’1,5%.

Riassumendo…

1. Dall’ultima Supermedia dei sondaggi politici emerge la fine dell’effetto Berlusconi

2. Stabile al comando c’è Fratelli d’Italia seguito da Pd e Movimento Cinque Stelle

3.

È stato poi chiesto agli italiani cosa ne pensano della gestazione per altri.

[email protected]