Sondaggi politici 5 luglio, colpo di reni della Lega, Forza Italia superata

Colpo di reni scaccia crisi per Matteo Salvini. I sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 5 giugno, ci dicono che la Lega è riuscita a rimettere le cose apposto, scacciando l’incubo di essere superati da Forza Italia. Dopo la morte di Berlusconi infatti si era assistito a un vero e proprio exploit da parte dei suo partito, ma ora le cose sembrano essere tornate ai numeri di un mesto fa.

Focus centrato sul PD

Nonostante i titoloni siano riservati ancora alla morte di Berlusconi, è innegabile che gran parte dell’elettorato si stia chiedendo ancora se la sinistra potrà davvero insidiare il trono della Meloni. A tal proposito, SWG si concentra su determinate domande che rispondono proprio a tale quesito. Ecco quali sono stati i sondaggi politici preparati dai sondaggisti per conto di La7:

Secondo lei il PD, da quando è guidato da Elly Schlein è…

migliorato di molto 3

migliorato un pò 15

nè migliorato nè peggiorato 30

peggiorato un pò 10

peggiorato di molto 26

non saprei 16

Gli elettori del PD non vedono grandi novità al momento con la nuova leader.

Cosa è migliorato nel PD, secondo lei?

è meno moderato, più di sinistra 34

prende posizioni più nette, è meno ambiguo 33

è più vicino alla gente, meno chiuso nei palazzi 31

riesce a coinvolgere di più emotivamente 22

ha più coraggio 19

L’altra domanda è volta a scoprire cosa invece sarebbe migliorato per coloro che ritengono sia stato positivo l’arrivo della Schlein:

L’elettorato del Partito Democratico vede effettivamente un leggero orientamento più a sinistra. Ma forse è ancora troppo poco per fare quel salto di qualità richiesto dai cittadini di sinistra.

Cosa è peggiorato nel PD, secondo lei?

assume posizioni troppo estreme o troppo di sinistra 27

si sta legando troppo al Movimento 5 Stelle 26

è più lontano dalla gente, più chiuso nei palazzi 25

ci sono più contrasti interni, è meno coeso 22

non prende posizioni nette, è più ambiguo 22

Nella direzione opposta va infatti quest’ultima domanda che conferma forse l’andamento troppo a sinistra del partito.

In merito alle dinamiche interne al Partito Democratico negli ultimi mesi, con quale delle seguenti affermazioni è più d’accordo?

In troppi cercano di logorare la segretaria, dovrebbero lasciarla lavorare 30

Schlein prende le decisioni troppo in autonomia, dovrebbe consultarsi di più con gli altri esponenti del partito 30

C’è un buon equilibrio interno al partito 6

non saprei 34

Sondaggi politici, il voto ai partiti

L’ultima domanda invece si pone il seguente quesito:

Eccoci infine giunti al clou dei sondaggi politici di oggi 5 luglio. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne. Ecco le percentuali di sto dell’elettorato secondo SWG:

FRATELLI D’ITALIA 28,3

PARTITO DEMOCRATICO 20,1

MOVIMENTO 5 STELLE 16,3

LEGA 9,6

FORZA ITALIA 7,5

AZIONE 3,7

VERDI E SINISTRA 3,3

ITALIA VIVA 3,0

+EUROPA 2,6

PER L’ITALIA CON PARAGONE 1,9

UNIONE POPOLARE 1,7

ALTRE LISTE 2,0

NON SI ESPRIME 37%

Questo dunque il quadro politico del giorno, con Fratelli d’Italia che continua a dominare e il Partito Democratico che segue a debita distanza. Come detto, interessante il recupero della Lega che sorpassa nuovamente Forza Italia. Sarà inoltre interessante capire se davvero il partito riuscirà a proseguire anche senza il suo cavaliere, visto che i debiti sono ormai sempre più pesanti e non c’è più la cassa di Berlusconi a rimettere i conti in ordine.

In sintesi…