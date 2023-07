Sondaggi politici ad oggi 31 luglio: il crollo di Forza Italia

Puntuale come sempre, il sito Pagella Politica ha pubblicato la media dei sondaggi politici al 31 luglio, in base alla dimensione del campione e la data in cui sono stati effettuati. La migliore in assoluto è l’Alleanza di Sinistra Italiana e Verdi, con un balzo dello 0,4%. Crescono anche Fratelli d’Italia, Movimento 5 Stelle e Lega: per tutte e tre le forze politiche la crescita è stata dello 0,2 per cento. Non bene invece il Partito democratico, in flessione dello 0,2 per cento in quest’ultimo mese di luglio.

Ma chi fa peggio in assoluto è Forza Italia, in calo di oltre un punto percentuale rispetto a giugno. La forza politica guidata da Antonio Tajani risente la mancanza del suo storico leader nonché fondatore Silvio Berlusconi.

Sondaggi politici: la media di Pagella Politica del mese di luglio

Fratelli d’Italia: 29,1% (+0,2)

Partito democratico: 19,9% (-0,2)

Movimento 5 Stelle: 15,9% (+0,2)

Lega: 9% (+0,2)

Forza Italia: 7,5% (-1,2)

Azione: 3,7% (=)

Alleanza Verdi e Sinistra Italiana: 3,4% (+0,4)

Italia Viva: 2,9% (=)

+Europa: 2,4% (+0,1)

Italexit: 1,9% (-0,2).

Sondaggi politici: Forza Italia in caduta libera

La crescita esponenziale di Forza Italia registrata nella seconda metà di giugno era stata salutata con entusiasmo dai vertici del partito. In tanti avevano parlato di ultimo regalo fatto dal loro carismatico leader Silvio Berlusconi dopo la sua morte. A distanza di un mese però quell’effetto è svanito. Nemmeno la nomina di Antonio Tajani a segretario del partito ha contribuito a invertire la rotta, anzi.

Un trend negativo che potrebbe proseguire anche nel mese di agosto, aprendo a scenari fino a un paio di mesi fa impensabili. Tra questi il possibile riavvicinamento di Azione e Italia Viva, o meglio una possibile candidatura di una figura terza per prendere in mano le redini del partito (anche se l’idea di Matteo Renzi alla guida di Forza Italia non è per la verità nuova).

Intanto può respirare la Lega, in crescita dello 0,2 per cento rispetto all’ultima media di Pagella Politica dello scorso mese di giugno. Cresce anche Fratelli d’Italia, che si attesta poco sopra il 29% con un rialzo dello 0,2%, al pari quindi sia del Carroccio che del Movimento 5 Stelle.

Sondaggi politici ad oggi 31 luglio: il crollo di Forza Italia

E a proposito dei grillini, il Movimento guidato dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vede avvicinarsi il Partito democratico. Nell’ultimo mese i pentastellati hanno recuperato quasi mezzo punto percentuale rispetto ai dem, un trend positivo che potrebbe confermarsi anche nelle prossime settimane, quando esploderà la rabbia di migliaia di famiglie italiane contro la decisione del governo di togliere il reddito di cittadinanza. A proposito di Rdc, infatti, Conte si è detto contrario e ha parlato di “una guerra ideologica sulla pelle dei poveri”. A Repubblica, ha sottolineato che:

“lo stop al Reddito è una vendetta sul Movimento, si va verso un autunno caldo e sale la rabbia. Meloni rinvii”.

