I nuovi sondaggi politici BiDiMedia aggiornati all’ultima settimana di luglio vedono il tonfo di Fratelli d’Italia e Azione. Le due forze politiche perdono ciascuna mezzo punto percentuale. Male anche Movimento 5 Stelle e Forza Italia, che registrano ognuna un passo indietro dello 0,3%. A guadagnare da questa situazione è la Lega, data in forte recupero rispetto all’ultima rilevazione di un mese fa. Balzo in avanti anche di Italia Viva, che recupera lo 0,3% staccando così +Europa. Per il resto le posizioni non vedono cambiamenti così significativi. Nella parte bassa della classifica domina il segno +0,1, lo stesso fatto registrare dal Pd. I dem, nonostante il movimento impercettibile di quest’ultimo mese, si avvicinano di oltre mezzo percentuale al primo partito della maggioranza di governo.

Sondaggi politici BiDiMedia luglio 2023: le intenzioni di voto degli italiani

Ecco i dati sugli ultimi sondaggi politici dell’istituto BiDiMedia, con il confronto rispetto a quanto rilevato nel mese scorso:

Fratelli d’Italia: 28,2% (-0,5)

Partito democratico: 20,1% (+0,1)

Movimento 5 Stelle: 15,5% (-0,3)

Lega: 9,2% (+0,6)

Forza Italia: 7,4% (-0,3)

Azione: 3,4% (-0,5)

Alleanza Verdi e Sinistra: 3,2% (+0,2)

Italia Viva: 2,8% (+0,3)

+Europa: 2,5% (=)

Per l’Italia con Paragone. 1,9% (+0,1)

1,9% (+0,1) Unione Popolare: 1,4% (+0,1)

Democrazia Sovrana e Popolare: 1,1% (+0,1)

Noi Moderati: 0,7% (=).

Sondaggi politici BiDiMedia: crollo Fratelli d’Italia, Pd in recupero

Il dato più importante è il crollo di Fratelli d’Italia. Netto il calo di mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione di un mese esatto fa. Quello che più deve far preoccupare i sostenitori di FdI non è tanto il dato in sé, quanto il trend al ribasso che sembra essere confermato anche dagli altri sondaggi. Non è un caso che il Partito democratico di Elly Schlein in quest’ultimo mese sia dato in forte recupero.

Sondaggi politici oggi 28 luglio: tonfo Fratelli d’Italia e Azione, Lega super

Una rimonta su cui pochi avrebbero scommesso soltanto uno o due mesi fa.

E se da un lato Fratelli d’Italia cade, a sorpresa è la Lega a rialzarsi. Approfittando del mese complicato sia per FdI che Forza Italia, il Carroccio fa registrare un rialzo dello 0,6%. Una vera e propria manna dal cielo rispetto ai mesi precedenti. In tutto ciò, si nota anche il dato negativo per Movimento 5 Stelle e Forza Italia che che perdono lo 0,3% durante queste ultime rilevazioni. Anche Azione, quindi, sembra aver perso mezzo punto percentuale. In questi sondaggi, quindi, si nota il successo della Lega e il segno meno per il partito della Meloni.

Riassumendo

– L’istituto BiDiMedia ha reso noti i sondaggi politici relativi al mese di luglio. Le ultime intenzioni di voto risalivano allo scorso mese di giugno.

– Fratelli d’Italia fa registrare un calo dello 0,5%. Il Partito democratico si avvicina in maniera inesorabile, nonostante faccia segnare rispetto all’ultimo mese un impercettibile +0,1%.

– Al tonfo di Fratelli d’Italia segue la resurrezione della Lega, il miglior partito del mese con un rialzo dello +0,6%.

– Cattive notizie invece per Movimento 5 Stelle e Forza Italia, con entrambe che perdono lo 0,3%.

– Non bene nemmeno Azione, che come Fratelli d’Italia perde mezzo punto percentuale.