Sondaggi politici oggi 24 luglio: Fratelli d’Italia in calo, balzo in avanti della Lega

Il dato più rilevante dei nuovi sondaggi politici dell’istituto Euromedia Research per La Stampa è la flessione di Fratelli d’Italia. Il partito di maggioranza guidato dalla premier Giorgia Meloni è in calo dello 0,2% rispetto alla rilevazione dello scorso 7 luglio. Alessandra Ghisleri, nel presentare i sondaggi dell’istituto durante un collegamento con la trasmissione In Onda di La7, ha parlato di inciampo per l’attuale Presidente del Consiglio.

Ma il dato politico è un altro. Restando all’interno del Centrodestra, cresce la quota della Lega. Un po’ a sorpresa, il partito di Matteo Salvini è di nuovo sopra il 10% grazie al balzo in avanti pari allo 0,3% compiuto nelle ultime due settimane. Intanto sia Partito democratico che Movimento 5 Stelle approfittano del momento di debolezza di FdI per accorciare le distanze, nonostante lo svantaggio resti ancora importante.

Sondaggi politici Euromedia Research: le intenzioni di voto degli italiani ad oggi 24 luglio

Fratelli d’Italia: 27,2% (-0,2)

Partito democratico: 21,0% (+0,2)

Movimento 5 Stelle: 16,5% (+0,2)

Lega: 10,1% (+0,3)

Forza Italia: 7,1% (+0,1)

Azione: 4,1% (-0,1)

Italia Viva: 4,0% (+0,1)

Verdi e Sinistra: 2,3% (-0,2)

+Europa: 2,0% (=)

Per l’Italia con Paragone: 1,7% (-0,3)

Noi Moderati: 0,5% (=).

Sondaggi politici: tra Fratelli d’Italia e Pd ci sono 6 punti di distacco

Fino a poche settimane fa i principali sondaggi del Paese davano Fratelli d’Italia avanti qualcosa come 10 punti percentuali rispetto al Partito democratico. Ora la situazione è molto diversa, stando almeno ai numeri di Euromedia Research per conto del quotidiano La Stampa. La distanza tra Fratelli d’Italia e Pd si è quasi dimezzata, dato che oggi il distacco è nell’ordine dei sei punti percentuali. Secondo quanto dichiarato dalla Ghisleri, la colpa è da ricercarsi nell’inciampo compiuto da Giorgia Meloni, che ha dato modo ai suoi avversari politici di riprendere terreno.

Sondaggi politici oggi 24 luglio: Fratelli d’Italia in calo, balzo in avanti della Lega

Non c’è soltanto il Partito democratico a preoccupare Fratelli d’Italia, ma ora anche la Lega torna a destare più di un timore. Questo perché i nuovi sondaggi politici mettono la Lega di nuovo sopra il 10%, con un recupero complessivo ai danni di FdI nell’ordine di mezzo punto percentuale. Intanto Italia Viva si rifà sotto ad Azione, tutte e due le forze politiche entrambe le si trovano appaiate intorno al 4%. Ora bisogna vedere che cosa cambierà nei prossimi giorni e se le intenzioni di voto daranno risultati diversi.

Riassumendo

– Euromedia Research ha diffuso i nuovi sondaggi politici a distanza dall’ultima volta (prima settimana di luglio)

– Alessandra Ghisleri ha parlato di inciampo di Giorgia Meloni per spiegare la flessione di Fratelli d’Italia

– Dopo numerose settimane trascorse con una differenza di oltre 10 punti percentuali tra la prima e seconda forza politica, il Pd ha ora una distanza di 6 punti percentuali

– Torna a crescere in maniera decisa anche la Lega, che compie un balzo in avanti dello 0,3% rispetto alla rilevazione precedente

– Intanto Italia Viva si rifà sotto ad Azione: entrambe le due forze politiche sono appaiate intorno al 4%