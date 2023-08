Sondaggi politici ad oggi 21 agosto: boom M5S e Lega, flessione per Pd e Azione

Gli ultimi sondaggi politici sono quelli dell’istituto Lab21.01 per Affari Italiani. La forza politica data maggiormente in crescita è il Movimento 5 Stelle, con un balzo di quasi un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione. Fa segnare un aumento di oltre mezzo punto anche la Lega di Matteo Salvini. Uno step in avanti considerevole per il Carroccio, che a questo punto riporta il suo vantaggio su Forza Italia sopra i 2,5 punti. Che sia un buon momento per il Centrodestra lo conferma anche il segno più accanto a Fratelli d’Italia. Per il primo partito italiano significa molto, dato che arrivava da un trend negativo piuttosto lungo.

Sondaggi politici: le intenzioni di voto ad agosto 2023 secondo l’istituto Lab21.01

Fratelli d’Italia: 29,4% (+0,3)

Partito democratico: 20,2% (-0,1)

Movimento 5 Stelle: 15,8% (+0,7)

Lega: 10,2% (+0,6)

Forza Italia: 7,6% (+0,1)

Azione: 3,9% (-0,3)

Italia Viva: 2,7% (-0,1)

Boom Movimento 5 Stelle e Lega.

Le due protagoniste dei sondaggi politici di Lab21.01 sono il Movimento 5 Stelle e la Lega.

Entrambe fanno segnare un rialzo di oltre mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione effettuata da Lab21.01 per il quotidiano online Affari Italiani.

In una sola tornata, il M5S ha recuperato quasi un punto percentuale al Partito democratico, riducendo la distanza a poco più di 4 punti percentuali. Se il trend si confermerà anche nelle prossime settimane, il Pd dovrebbe iniziare a temere il ritorno dei pentastellati guidati dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Un discorso analogo si può fare per la Lega. Il partito di Matteo Salvini è cresciuto dello 0,6%, tornando così sopra quota 10%. Un’ottima notizia per il vicepremier, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, meno bella invece per Forza Italia. Il partito guidato attualmente da Antonio Tajani vede aumentare il distacco dalla Lega di mezzo punto percentuale.

Sondaggi politici ad oggi 21 agosto: boom M5S e Lega, flessione per Pd e Azione

Ora la distanza è nell’ordine dei 2,5 punti percentuali, un abisso se si pensa che a fine giugno FI era data in vantaggio rispetto alla Lega e sopra quota 10%.

Momento negativo invece per Azione di Carlo Calenda. Il partito dell’ex ministro dello Sviluppo economico scende sotto il 4%, perdendo lo 0,3 per cento rispetto alla rilevazione del precedente mese. Una flessione condivisa, anche se non nelle cifre, con Italia Viva, che perde lo 0,1 per cento attestandosi al 2,7%.

Riassumendo

– L’istituto Lab21.01 ha elaborato gli ultimi sondaggi politici di questo mese di agosto per il quotidiano online Affari Italiani.

– Movimento 5 Stelle e Lega sono le due forze politiche che sono cresciute di più rispetto alla precedente rilevazione.

– I 5 Stelle riducono la distanza dal Partito democratico nell’ordine dei quattro punti percentuali, mettendo di nuovo pressione ai dem.

– La Lega invece distanzia Forza Italia di mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione, aumentando il vantaggio a oltre 2,5 punti percentuali.

– Segno negativo invece per il Partito democratico, Italia Viva e soprattutto Azione. Il partito di Carlo Calenda perde lo 0,3 per cento.