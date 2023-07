Sondaggi politici oggi 10 luglio: Fratelli d’Italia in calo, male anche il Pd

I nuovi sondaggi politici dell’istituto Tecnè-Dire di oggi, lunedì 10 luglio, vedono Fratelli d’Italia e il Partito democratico in calo rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Le due principali forze politiche perdono ognuna lo 0,3%. Nessun vincitore quindi nel duello a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la nuova segretaria del Pd Elly Schlein.

Ad approfittarne è il Movimento 5 Stelle, in recupero dello 0,2% rispetto a sette giorni fa. In questo modo, i pentastellati ricuciono la distanza sia da FdI che dal Partito democratico di mezzo punto percentuale. Nonostante ciò, il distacco rimane ancora importante: nell’ordine dei quattro punti percentuali rispetto al Pd e di quasi 14 punti da Fratelli d’Italia.

Sondaggi politici Tecnè-Dire: le intenzioni di voto ad oggi 10 luglio

Ecco gli ultimi sondaggi politici pubblicati dall’agenzia Tecnè-Dire questa settimana:

Fratelli d’Italia: 29,3% (-0,3)

Partito democratico (19,8%) (-0,3)

Movimento 5 Stelle: 15,5% (+0,2)

Forza Italia: 11,0% (-0,2)

Lega: 8,6% (+0,1)

Azione: 3,6% (+0,1)

Verdi-Sinistra: 3,1% (+0,1)

Italia Viva: 2,6% (+0,1)

+Europa: 2,4% (+0,1).

In testa col 29,3% troviamo Fratelli d’Italia, in calo dello 0,3%. La stessa flessione si registra per il Partito democratico, secondo a quota 19,8%. Sul gradino più basso del podio si conferma il Movimento 5 Stelle, unica forza politica a crescere dello 0,2%.

Quarto posto per Forza Italia, ancora davanti alla Lega con 2,4 punti di vantaggio proprio sul Carroccio. Per il partito di Matteo Salvini la percentuale è all’8,6%, di fatto la stessa della settimana scorsa (+ o – 0,1% è sinonimo di stasi).

Seguono poi sopra il 3% Azione e l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana. La forza politica guidata da Calenda è al 3,6%, mentre il partito espressione della sinistra è al 3,1%.

Chiudono la classifica dei sondaggi Tecnè-Dire i partiti Italia Viva e +Europa. Iv di Matteo Renzi chiude col segno positivo al 2,6%.

Forza Italia si conferma al quarto posto

Lo stesso discorso vale per +Europa, oggi data al 2,4%.

Uno dei dati più interessanti riguarda Forza Italia. Il partito politico fondato da Silvio Berlusconi è ancora sopra l’11%, nonostante nell’ultima rilevazione abbia lasciato per strada lo 0,2%.

Il vantaggio sulla Lega è di 2,4 punti percentuali: fino alla morte del carismatico leader del centrodestra nessuno avrebbe immaginato un distacco simile. Soprattutto perché erano anni che la Lega si trovava in una posizione di vantaggio rispetto a Forza Italia.

Sarà interessante capire dai sondaggi dei prossimi mesi se la situazione resterà invariata oppure se il Carroccio riuscirà a ribaltare i giochi. Al momento sembrerebbe che FI possa confermare il suo nuovo status di seconda forza nella coalizione di centrodestra alle spalle soltanto di Fratelli d’Italia.

A questo proposito, sarà importante anche vedere come si muoveranno i dirigenti di FI sulla nuova leadership del partito. La logica invita a pensare che sarà Antonio Tajani a prendere in eredità il posto lasciato da Silvio Berlusconi, ma non sono da escludere colpi di scena da qui in avanti.

Riassumendo

– L’agenzia Tecnè-Dire ha pubblicato i nuovi sondaggi politici per questa seconda settimana del mese di luglio.

– Fratelli d’Italia e Partito democratico, rispettivamente al primo e al secondo posto, perdono lo 0,3% a testa.

– Recupera qualcosa il Movimento 5 Stelle, che guadagna complessivamente mezzo punto percentuale.

– Fuori dal podio, Forza Italia si conferma al quarto posto davanti alla Lega di Matteo Salvini.

– La distanza tra Forza Italia e Lega al momento è di quasi 2 punti e mezzo percentuali.